控網美青青夫妻吸金　「兇版李毓芬」挨告妨害名譽結果曝

▲陳香菱(右起)指控青青和丈夫涉嫌詐騙，反挨告妨害名譽，結果不起訴。（合成圖／翻攝自Facebook／青青 Ching、陳香菱）

記者劉昌松／台北報導

網紅青青和丈夫邱仕偉涉嫌聯手吸金詐財約3億元，全案正在台中檢調單位偵辦中，有「兇版李毓芬」之稱的網美陳香菱更出面自爆也遭騙700萬元，大批網友轉貼香菱的爆料限動並到邱仕偉的公司留負評，結果都被告妨害名譽，台北地檢署調查後，認為陳香菱等27人無誹謗故意，4日處分全部不起訴。

陳香菱2022年7月間曾接受《ETtoday東森新媒體》獨家訪問，她咬牙切齒地指出，過去與青青是朋友，邱仕偉則是合作對象，因為與青青一起替邱的店家做活動，後續邱又協助青青處理仙人跳事件，她與2人才更加熟識。

陳香菱說，後來邱請她到台中新開的店幫忙，並將她「收編」成員工，享有公司專屬投資。她看邱人設年輕有為，加上邱不斷說是靠房地產白手起家，目標讓旗下員工一年達成買車買房，陷入邱的攻心話術後，香菱也開始掏錢投資，起初因都有準時拿到利息，因此一路加碼到700萬。

▲陳香菱氣憤指出遭青青和邱男騙投資700萬。（資料照／記者黃宥寧攝）

直到網路名人「小商人」踢爆青青和邱仕偉涉及吸金詐騙期間，陳香菱也多次在IG限動上自稱受騙，不少網友轉發貼文，被「超級傳家泰潤股份有限公司」控告陳香菱和其他網友涉嫌妨害名譽，而這間公司登記負責人是許自宏，監察人正是邱仕偉，根據公司登記事業項目為餐飲、汽車零售業，在台中經營超級名膜隔熱紙業務。

檢察官為此曾傳喚陳香菱出庭，陳拿出自己曾投資700萬元的金流證明，以及邱仕偉開給她的本票，考量相關刑事案件正在台中檢調單位偵辦中，陳香菱與邱等人的確有金錢糾紛，基於個人認知發言並無誹謗惡意，而其他網友單傳轉傳也未加評論，因此以罪嫌不足等理由，處分香菱等27人都不起訴。