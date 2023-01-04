　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控網美青青夫妻吸金　「兇版李毓芬」挨告妨害名譽結果曝

▲▼ 。（合成圖／翻攝自Facebook／青青 Ching、陳香菱）

▲陳香菱(右起)指控青青和丈夫涉嫌詐騙，反挨告妨害名譽，結果不起訴。（合成圖／翻攝自Facebook／青青 Ching、陳香菱）

記者劉昌松／台北報導

網紅青青和丈夫邱仕偉涉嫌聯手吸金詐財約3億元，全案正在台中檢調單位偵辦中，有「兇版李毓芬」之稱的網美陳香菱更出面自爆也遭騙700萬元，大批網友轉貼香菱的爆料限動並到邱仕偉的公司留負評，結果都被告妨害名譽，台北地檢署調查後，認為陳香菱等27人無誹謗故意，4日處分全部不起訴。

陳香菱2022年7月間曾接受《ETtoday東森新媒體》獨家訪問，她咬牙切齒地指出，過去與青青是朋友，邱仕偉則是合作對象，因為與青青一起替邱的店家做活動，後續邱又協助青青處理仙人跳事件，她與2人才更加熟識。

陳香菱說，後來邱請她到台中新開的店幫忙，並將她「收編」成員工，享有公司專屬投資。她看邱人設年輕有為，加上邱不斷說是靠房地產白手起家，目標讓旗下員工一年達成買車買房，陷入邱的攻心話術後，香菱也開始掏錢投資，起初因都有準時拿到利息，因此一路加碼到700萬。

▲▼青青老公詐騙。（圖／爆料人提供）

▲陳香菱氣憤指出遭青青和邱男騙投資700萬。（資料照／記者黃宥寧攝）

直到網路名人「小商人」踢爆青青和邱仕偉涉及吸金詐騙期間，陳香菱也多次在IG限動上自稱受騙，不少網友轉發貼文，被「超級傳家泰潤股份有限公司」控告陳香菱和其他網友涉嫌妨害名譽，而這間公司登記負責人是許自宏，監察人正是邱仕偉，根據公司登記事業項目為餐飲、汽車零售業，在台中經營超級名膜隔熱紙業務。

檢察官為此曾傳喚陳香菱出庭，陳拿出自己曾投資700萬元的金流證明，以及邱仕偉開給她的本票，考量相關刑事案件正在台中檢調單位偵辦中，陳香菱與邱等人的確有金錢糾紛，基於個人認知發言並無誹謗惡意，而其他網友單傳轉傳也未加評論，因此以罪嫌不足等理由，處分香菱等27人都不起訴。

ET快訊
快訊／全民發6千元現金　蔡英文說話了
宋逸民記者會「泛淚望天」：這是神給我的最大安慰與鼓勵！
丟丟妹老公宣戰！　丟爸火大爆真實內幕
反對普發現金　綠委：與家人拿到6千「全部捐出」
中低收加碼！他轟「1類人」賺爛了　真相打臉：超嚴格
酸宋逸民「甩鍋給神」！　前教友2點打臉：不要演戲，要真相
10年A片平台「無預警倒了」！　老司機淚奔：我的片單啊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚魂20分鐘！桃園婦受困電梯喊到燒聲　全身癱軟獲救

萬華女騎士超公車不成　慘遭包夾變「彈力球」驚險影片曝

無國界醫生愛人是騙子　警員苦勸阻詐15萬...姚園婦問神才信被騙

未婚媽網咖產子伴屍　常客當晚睡她隔壁：完全沒聽見生子哀號聲

4歲童腸病毒復發腹絞痛！桃警鳴笛開道10分鐘趕到醫院

未婚媽掐死男嬰！　網咖經營逾10年網友讚5星...今大門深鎖關臉書

控網美青青夫妻吸金　「兇版李毓芬」挨告妨害名譽結果曝

酒駕撞1家釀1死3傷獲輕判　夫坐輪椅出庭「盼殺人罪重懲」慰亡妻

北市街頭暴力片！男遭擦撞竟推倒11歲童狂踹...連他媽媽一起打

高雄13歲少女北上跨年後消失！家長急瘋...警在五股網友家找到她

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

桃園槍殺畫面曝光！　黑道大哥遭轟6槍倒地慘死

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

驚魂20分鐘！桃園婦受困電梯喊到燒聲　全身癱軟獲救

萬華女騎士超公車不成　慘遭包夾變「彈力球」驚險影片曝

無國界醫生愛人是騙子　警員苦勸阻詐15萬...姚園婦問神才信被騙

未婚媽網咖產子伴屍　常客當晚睡她隔壁：完全沒聽見生子哀號聲

4歲童腸病毒復發腹絞痛！桃警鳴笛開道10分鐘趕到醫院

未婚媽掐死男嬰！　網咖經營逾10年網友讚5星...今大門深鎖關臉書

控網美青青夫妻吸金　「兇版李毓芬」挨告妨害名譽結果曝

酒駕撞1家釀1死3傷獲輕判　夫坐輪椅出庭「盼殺人罪重懲」慰亡妻

北市街頭暴力片！男遭擦撞竟推倒11歲童狂踹...連他媽媽一起打

高雄13歲少女北上跨年後消失！家長急瘋...警在五股網友家找到她

《讀賣新聞》：北韓處死前外務相李容浩　傳與「這件事」有關

天冷影響產量「又缺蛋了」？　農委會坦言：有缺一點點

驚魂20分鐘！桃園婦受困電梯喊到燒聲　全身癱軟獲救

萬華女騎士超公車不成　慘遭包夾變「彈力球」驚險影片曝

麥當勞鬧店員荒！祭出「時薪1534元」　他狂上17小時賺到飽

迪尚特連任佛州州長　外界看好下一步瞄準「總統大位」

被指是丟妹婚姻破裂元兇　丟爸心疼女兒6字回應「還對天發毒誓」

跨年夜斷魂！雪地摩托車「引恐怖雪崩」　他遭1.5m積雪活埋慘死

這雙太經典！他誤闖捷運3乘客「同鞋會」　網驚嘆：流行40年

亞馬遜裁員「電商入寒冬」？　調查：9大電商工作數仍為5年高點

社會熱門新聞

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

貨車找嘸車位　2男搬走黃牌重機停進去

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

國中女走斑馬線遭輾！嬤見卡車底崩潰

桃園角頭「黑人」被連轟6槍亡　背後原因曝光

網紅女大生讓人夫吻鮑「荒淫裸拍」　正宮氣炸竟免賠

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

蕭景田翻牆落跑　800萬交保現身

快訊／台南市正副議長涉賄選　邱莉莉50萬交保

疑外來幫派遭阻　殺「黑人」立威

剛出世嬰毛髮旺盛　連救護人員也不忍

即／國3寶山段「5車追撞起火」　全線封閉塞爆

人夫5年激戰女同事270回　還寫小說PO網

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

更多熱門

相關新聞

新竹市「清源專案2.0」　直搗槍、詐、毒老窩

新竹市「清源專案2.0」　直搗槍、詐、毒老窩

新竹市警察局從去年底開始推動「清源專案2.0」，加強社區警政推動，期間接獲網絡通報，於新竹地區疑似有槍枝改造工廠、詐騙話務機房及毒品分裝廠。經統整警力，分交專案小組跟監蒐證，於掌握確切事證後，兵分多路收網逮人，接連破獲槍械改造場所、詐欺機房及大麻分裝廠各1處，成果豐碩。

《角頭》臨演賣豬仔案　再救出30人

《角頭》臨演賣豬仔案　再救出30人

22歲正妹屠夫遭家暴！半年後超慘近況曝

22歲正妹屠夫遭家暴！半年後超慘近況曝

正妹開直播玩嗨了！掀上衣「大秀美胸」

正妹開直播玩嗨了！掀上衣「大秀美胸」

花1.3萬看101煙火卻「找不到」！她轟：詐騙

花1.3萬看101煙火卻「找不到」！她轟：詐騙

關鍵字：

網紅青青香菱吸金詐騙妨害名譽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

超徵發現金！他怒「沒繳稅還能分」被打臉

1800億還稅於民藏後患！學者示警「治標不治本」

全民領錢了！最高拿15000元

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面