把握最後時間、促銷預訂年菜　網購熱銷榜揭10大人氣套餐組合

▲東森購物網「年菜大賞」活動推獨家滿額抽抽樂與東森幣限時加碼回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

眼看農曆春節就快到了，除夕圍爐打算在家團圓吃年夜飯，但還沒預訂年菜的人，可要把握網購預訂時間，除了可以買到名店名廚主打澎湃年菜、功夫菜，不用去餐廳飯店搶訂桌，在家就能輕鬆享受星級美味之外，趁現在優惠還能省荷包，網購業者也公布年菜熱銷榜作為選購參考。

東森購物網集結千元有找、名店名廚、經典菜色等各式圍爐佳餚，以及素食蔬食料理，推出「年菜大賞」活動，單筆消費滿1,999元還可參加抽抽樂，中獎機率100%，限時再加碼東森幣回饋20%。進一步觀察，今年早鳥預約買氣熱絡，已較往年成長超過3成，人氣熱銷TOP3分別是8道御膳吉祥饗宴年菜、快樂大廚 頂級海陸滿漢全席圍爐12+1件年菜組、大嬸婆 御膳得獎年菜10件組，從整體銷售來看，因為有東森獨家促銷價及特色品牌贈品，仍以多道組合最受消費者青睞，買下來荷包划算。

東森購物網指出，即便疫情解封，出國遊玩過節與餐廳用餐人數增加，但今年年菜銷量仍明顯高於往年，推測有兩大主因，選擇在家圍爐比例增加，可再降低群聚餐廳染疫之風險；因應除夕、初一、初二在家團圓，購買較多年菜組覆熱備用。而考量到物流業者配送時程，年菜預計將銷售至1/11，目前還在觀望的消費者，務必把握時間準備之外，年關將近，預估最後兩週將進入銷售高峰，有望成長突破4成以上。

▲「王品」東福御品鴻運宴奪下momo年菜熱銷榜人氣冠軍。（圖／momo提供）

對於還沒置辦年菜的人，momo公布一份「2023年菜熱銷榜」作為參考指南，8～12道菜色的套餐組合最熱門，又以佛跳牆、肉雞料理、主食米糕為三大不可或缺的年菜，此外，能優雅備妥滿漢全席的「辦桌套餐組合」晉升熱銷趨勢，奪下榜單9成名次，其中「王品」東福御品鴻運宴以烏參佛跳牆、人蔘燉烏雞、紹興醉鮮蝦等經典又高檔的菜餚奪下人氣冠軍；「老協珍」LINE FRIENDS佛跳牆以Q萌造型獲得高度關注，成為榜中唯一的年菜單品。

今年momo年菜人氣冠軍由「王品」東福御品鴻運宴奪下，亞軍則是「大成」鴻運五星主廚年菜套餐，其他3～10名依序為「快樂大廚」頂級海陸滿漢全席圍爐12+2件年菜組、「佳佳食品」金兔迎春富貴豪華年菜10+3件組、「愛上功夫年菜」宏兔大志澎湃12菜組、「老協珍」LINE FRIENDS新年熊大款佛跳牆、「呷七碗」全福團圓年菜7品組、「青葉臺菜」錢兔似錦年菜、「廚鮮食代」鴻兔大展12道菜組、「億長御坊」經典功夫菜8件組。

▲蝦皮購物「新春狂購月」開跑，祭經典年菜、伴手禮5折起。（圖／蝦皮購物提供）

隨著農曆春節逼近，蝦皮購物表示，近日站上年菜買氣成長超過6成，其中主打高CP值的千元年菜套組買氣最旺，烏魚子、佛跳牆則榮登消費者最喜愛的年菜單品。即日起至1/25「新春狂購月」登場，老協珍、呷七碗等近百家名店年菜、新年禮盒最低5折起，例如年夜飯必備的南門系列 紅燒獅子頭，優惠價179元；除夕圍爐經典菜色品元堂 佛跳牆，優惠價309元；老協珍新春年菜限定套組，內含火烔雞湯與豬腳，千元有找，以及2023團圓年菜嚴選頂級智利鮑魚、黑玉烏參、豬腳，推出創意可口可樂造型甕，優惠價2,880元。

迎接年菜商機，PChome 24h購物今年網羅君悅酒店、晶華酒店等五星級飯店拿手菜，提供菜色選擇彈性的年菜自由配，像是烹調程序繁雜的佛跳牆、蹄膀及米糕，消費者可依個人偏好及份量自行搭配，現在訂、年前宅配到府；若是預算有限、不想花太多時間準備，也有價位3,000元內的「快速到貨小資組」，一次品嚐基食堂、呷七碗、紅豆食府等5道菜色；同時攜手榮獲米其林推薦的台南經典老店錦霞樓、圓山大飯店國宴級料理，推出多款「在地年菜組合」。站上也有超過百款蔬食料理，其中「未來肉」年菜組合，提供素食主義者新選擇。

▲生活市集「年菜預購」精選超過40款熱銷年菜組合，同步享有賺點優惠最高達15%。（圖／生活市集提供）

生活市集推出「2023開運年菜」專區祭出熱銷年菜推薦，同時觀察近兩週熱銷前五名年菜，消費者選購多以6～10人份居多，並以包含菜、湯、甜品等多樣化高CP值組合最受歡迎，賣最好的是附贈獨家甜品組合的9菜1湯御品功夫年菜，位居熱門第二是素食者熱愛的崇華齋的素食年菜組，其它熱銷品項依序分別有9菜3湯的金牌主廚宮廷御膳年菜、囊括海陸組合菜色的快樂大廚食全食美圍爐海陸新春拜年14件年菜組，以及由多家名店饗城X呷七碗X大甲王記聯手推出的四金福兔迎祥年菜組。

年菜想品嚐星級主廚料理，鮮拾電商平台與名店、名廚合作，即日起至1/13推出年菜預購活動，並精選五大限量獨家年菜組同步祭出最低7折回饋，包含阿基師珍藏私房4道年菜組、君悅臻選星級3道年菜組、台味功夫手路菜5道年菜組、米其林餐廳與星級飯店5道年菜組、以及福兔臨門豪華12道年菜組等，另再加碼滿額消費最高回饋超過2,800元，凡指定項目消費滿額還有機會參加市價一萬元純金打造的金元寶抽獎活動。