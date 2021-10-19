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早餐要吃什麼？搭配超商調味乳飲天王每天換　口味多到喝不膩

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

▲光泉調味乳飲全系列，幫廚佛Fred一次搞定5天的早餐。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／台北報導

一日之計在於晨，好好吃頓營養早餐，整個人更有元氣，但相信很多人都有這樣的情形，點來點去總是蛋餅、蘿蔔糕、吐司這幾樣每天無限輪迴，吃得好膩，又變不出新把戲，一早睜開眼就開始煩惱要吃什麼，即使腦中的菜單全想過一遍，還是有點餐障礙。每天早上要吃得不一樣，其實不難，只要用光泉調味乳飲全系列就能一次搞定5天的早餐，就連向來評論菜色很直接的廚佛Fred都傲嬌稱讚，雖然毫無技術可言，但搭配起來真的很好吃！

工作時做菜、下班也在做菜的Fred，總是沒時間好好吃頓飯，這次換別人貼心幫他準備早餐，只要坐好，嘴巴張開享受，就能開啟一整天的活力，而Day 1最需要來份戰鬥早餐，用健康燕麥片擊退憂鬱的Blue Monday，只是單吃麥片讓人食不知味，這時加點蘋果牛乳，待浸泡完整吸收其甜度、香氣後，吃起來會發現除了燕麥的味道，還帶了一點富士蘋果汁的口味，這樣的搭配法雖然被他視為非常沒有技術，但也忍不住說「真的很好吃」，並且懷念起美國的留學時光，「那時候滿常吃的，因為簡單、快速、營養」；此外，他也嘗試同一手法的鴛鴦麥片，在玉米片加入巧克力牛乳驚訝兩者綜合後超搭，「嘴裡充滿著濃郁的巧克力香氣，尤其是帶出巧克力微苦的甘甜味，這個配合真好！」

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

▲▼Day 1戰鬥早餐用蘋果牛乳、巧克力牛乳搭配麥片，簡單快速又兼顧口味、營養，一早就充滿元氣。

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

Day 2改吃中式早餐，餐桌上擺滿了蛋餅、燒餅油條、中式飯糰、鍋貼等，少了大家最熟悉的米漿豆漿，取而代之的是綠豆沙牛乳，一口鍋貼、一口綠豆沙，新選擇讓Fred頻喊「喔～我好喜歡這種」，尤其他又是綠豆沙老饕，而嚴選添加台南5號粉綠豆融合滑順牛乳，香醇中帶有鬆軟綿密的綠豆香氣，猶如現打一般，讓他喝完直說「太有台灣味道了」，並分享喝綠豆沙牛乳最享受的就是回味無窮的好滋味，與中式早餐搭在一起很配，有一種在阿嬤家的感覺，飽足感100分，更重要的是，有時候去夜市還不一定買得到，現在到超商就能入手。

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

▲▼Day 2吃中式早餐，飲品選擇綠豆沙牛乳，既有台灣味，吃起來也很有飽足感。

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

前一天吃得太豐盛，讓Fred飽到中午都吃不下，因此Day 3換上清爽的雞肉沙拉早餐，配上很多網友力推、調味乳飲三大天王之一麥芽牛乳，既能吃到營養，吃完也不會有空虛感，他更以葡萄酒喝法來享受，「在吃沙拉時，有時希望乳質含量高一點，所以會選擇凱薩醬，因此在吃的時候，可以同時搭配調味乳飲，或是吃完再喝一口，這樣才能真正享受到。」來到Day4南部ㄟ早餐，則是完全進入另一個世界，控肉飯、滷肉飯、大滷麵、牛肉湯…，是不少人對於中南部道地早餐的印象，此時飲料來罐果汁牛乳最百搭，搭配荷包蛋一起吃，鹹甜味道令人一口接一口。

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

▲▼Day 3雞肉沙拉早餐可以搭配麥芽牛乳一起享用。

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

▲▼Day4南部ㄟ早餐，來罐果汁牛乳最百搭。

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

終於進入最後一天，Day5最適合來份泰式早餐，用異國風味迎接周末假日即將到來的好心情。說到泰國特色甜點，一定少不了摩摩喳喳，用料除了有椰奶，也會加入芋頭丁，可以品嚐到芋香，細數台灣絕配的飲品中，強打正宗經典台式風味的芋頭牛乳，特地選用大甲芋頭添加，與牛乳完美融合，除了甜而不膩，又有鬆軟綿密芋頭泥帶出陣陣的香濃芋頭味，讓Fred一喝上癮、讚不絕口，想吃泰式又怕辛辣的人也能接受，可以溫潤平順的入口享用。另外，也可搭配木瓜牛乳這款國民飲品，嚴選台農2號木瓜添加，木瓜香氣極為濃厚，「我最喜歡喝進去的那個衝擊感！」

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

▲▼Day5泰式早餐推薦搭芋頭牛乳、木瓜牛乳兩款國民飲品來迎接好心情。

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

▲對於5天的早餐搭配組合，Fred最驚豔巧克力調味乳飲不但能單喝，也可作為飯後點心。

這5天的早餐組合為Fred帶來了全新體驗，不僅是第一次有人幫他準備早餐，重點是能嚐遍不同口味的光泉調味乳飲，搭配不同食材產生意想不到的口感，其中對於苦中帶甜的巧克力牛乳最驚豔，濃醇乳香味讓他認為不論單喝或搭配食物都很對味，不只是飲品而已，甚至可以作為飯後點心。光泉調味乳乳飲口味選擇多，可以每天換一種吃早餐，也能搭配其他美食，變化豐富喝不膩之外，在全家、萊爾富、ok等便利商店都能看到，隨時買來想喝就喝，即日起至11/30，凡購買光泉調味乳飲冷藏全系列飲品任一瓶，上網登錄發票可抽現金，還有機會帶走最大獎任天堂Switch Lite，買最大瓶1857ml再加碼抽現金10,000元，登錄越多中獎機會越多！

光泉調味乳（圖／翻攝自影片）

▲即日起購買光泉調味乳飲冷藏全系列飲品任一瓶，上網登錄發票可抽任天堂Switch Lite、現金。

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