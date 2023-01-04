王浩宇認為：台灣人比「法國人」好過　所得稅才10%

▲王浩宇比較台灣與法國，認為台灣人過得比法國人好。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者林彥臣／綜合報導

前桃園市議員王浩宇在臉書上，發表一系列與法國有關的PO文，比較台灣與法國之間的稅率、房價、物價、薪資等等，認為台灣的所得稅才10%，相較之下台灣人應該比法國人還好過。

王浩宇臉書發文表示，巴黎市區房價一坪60萬是假消息，原因是單位換算錯誤，實際房價是每坪120~180萬左右，然後法國房屋持有成本超高，所得稅平均達55%，台灣才10%，是台灣5.5倍，年輕人比在台灣還難買房子。

王浩宇還指出，台灣是坪，法國是平方公尺，法國巴黎的房價大概要乘3倍換算，雖然是實際坪數，但仍然貴台灣2倍以上，然後房子是老房子，耐震安全係數、逃生設計、公共設施都沒有台灣好。

▲王浩宇認為，法國要繳55%的所得稅，房價又是2~3倍「到底哪裡便宜？」（圖／路透）



王浩宇還強調，法國重稅、房屋持有成本一年幾十萬台幣，所得約有55%要繳稅給政府，這個數字在台灣是5%~10%，年輕人薪水雖然比台灣高，但實際能用的錢比台灣少，房價又是2~3倍，「到底哪裡便宜？」

王浩宇還舉例，法國的年薪中位數是16845美元，台灣是13605美元，但法國稅率高達55%、物價遠高於台灣，「怎樣都是台灣人好過好嗎？」