按摩店老闆糗了！「神秘資料夾」從大螢幕流出　老司機洗版喊1字

▲廣告看板誤切成電腦桌面了。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前經過某間按摩店時，發現店門外的電子看板，竟誤切到電腦桌面，而其中一個「神秘資料夾」也成為全場焦點。對此，大票老司機洗版笑回，「都在等G盤」、「神秘的G」。

網友在「路上觀察學院」PO出照片，只見一間全身、腳底按摩店外，播放廣告的電子看板，竟出現電腦桌面的部分畫面，上頭除了有資源回收桶、LINE、Google Chrome等，最大亮點莫過於名為「G」的資料夾，而小圖乍看之下，頗像女生穿著比基尼、側身的畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大家關注的焦點很一致，還留言狂喊G（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

這一幕狂吸大票老司機朝聖，直呼「我說啊，按摩業者有個名叫G的神秘資料夾」、「重點在G」、「一個神秘又隱世的組織，代號叫G」、「那個G資料夾看起來有點東西」、「已經不是D槽了...不夠用阿」。

還有不少人浮想聯翩，壞笑表示「很大的可能性是員工訓練教材」、「G=Guest？」「肯定是Game的縮寫」、「本社區零時，於大門口，G資料夾影片欣賞會」。而留言中的唯一清流，表示這種故障其實很常見，結果被其他人笑虧，「重點不是故障。」