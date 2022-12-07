抖音、小紅書要退出校園？鄉民憂「國力增牆」掀論戰　教長說明了

▲數位部表示，抖音、TikTok（國際版）與小紅書屬於危害國家資通安全產品。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

台灣數位官員5日明確宣布，抖音、TikTok（抖音國際版）及小紅書屬危害國家資通安全產品，已限制公部門資通設備及所屬場域使用，不過2軟體用戶多為年輕族群，校園是否禁用也引發各界關注。教育部長潘文忠7日表示，教育部會再跟數位部跨部會討論。

針對抖音的資安輿論議題，有數位部官員表示，先前發布危害國家資通安全產品使用限制原則規範時，就有限制不能使用中製軟體，抖音、TikTok（國際版）、小紅書等都是危害國家資通安全產品，因此原本就有限制部門資通設備與所屬場域不能下載使用。

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不過，有媒體也質疑，部分大學領教育部預算，校園資通訊設備是否也屬禁用範圍？對此，潘文忠7日受訪表示，目前各級學校都是禁止使用大陸相關的硬體設施，也禁止使用大陸資通訊產品，但軟體部分則因有學術使用需求，還要再斟酌，會敦促各大學加強資安防護。

▲「校園是否禁止使用抖音」近期引發社會各界討論。（圖／CFP）

另外，校園是否要禁用抖音、小紅書，潘文忠坦言，教育部後續會再和數位部進行跨部會討論，並強化各大學資通訊安全，中小學也會有因應處置措施，但詳細內容都還要進一步研擬討論。

消息曝光後，隨即在PTT掀起熱烈討論，許多鄉民開酸，「開始學中國蓋網路長城了！兩岸一家親」、「簡化版的中介法？」、「學生誰會理你，白癡政策跟中國一樣」、「真的乾脆連手遊都禁，我就看你掉多少票」、「年輕人也要開始學翻牆了嗎」、「現在是戒嚴嗎？會不會太扯」、「網路長城來囉」、「國力增牆了」。

不過也有人認為，「德政，但現在才發現也太晚」、「公部門禁這些有影響民眾嗎？反對的還好嗎」、「校園禁用又不是永生不能用」、「該禁就要禁」、「有在用這些軟體的人應該都知道，裡面有多少中國那邊的假訊息，我們有判斷能力就算了，但小朋友呢？」、「舉雙手贊成」、「抖音真的很多孩子看到走鐘」。

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