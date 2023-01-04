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快訊／衝破3萬大關！本土+33330　境外暴增541「創史上最高」

▲▼1/3中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土境外雙拉警報！中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增33330例本土個案，不但衝破3萬大關，也創下64天以來新高，境外移入則暴增541例，更是創下疫情三年來最高紀錄；另確診個案中新增17例死亡。

指揮中心表示，今日新增之33330例本土病例，較上周同日增加約19.2%，本土疫情趨勢已經連續兩周上升。個案縣市分布為新北市(6,621例)，臺中市(4,381例)，臺北市(3,763例)，高雄市(3,613例)，桃園市(3,476例)，臺南市(2,915例)，彰化縣(1,445例)，新竹縣(1,138例)，新竹市(939例)，苗栗縣(843例)，屏東縣(694例)，雲林縣(628例)，嘉義縣(499例)，南投縣(497例)，基隆市(461例)，宜蘭縣(443例)，嘉義市(324例)，花蓮縣(230例)，臺東縣(173例)，金門縣(137例)，澎湖縣(93例)，連江縣(17例)。

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▲▼1/4新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1/4新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為9例男性、7例女性，年齡介於60歲至90多歲以上，皆屬重度感染、15例具慢性病史、9例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年7月18日至12月31日，死亡日期介於去年7月18日至今(2023)年1月1日。

指揮中心說明，今日新增541例境外移入個案中，為281例男性、260例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月4日至今年1月3日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼1/4本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲1/4本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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