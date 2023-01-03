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大陸航母「福建艦」要出海了　副艦長：今年工作中心是試驗試航

▲▼大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

▲大陸第三艘航空母艦福建艦。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸第三艘航母「福建艦」去年6月下水後，動向備受外界關注。「福建艦」副艦長錢樹民近日接受央視採訪時透露，「新的一年，一定全面做好以試驗試航為中心的各項工作。」對此，分析認為，錢樹民大校的話顯示已下水半年的「福建艦」已準備出海進行海試了。

據央視軍事1月2日報導，海軍「福建艦」副艦長錢樹民透露，「習主席在新年賀詞中專門提到『福建號』下水，作為福建艦的一員，我們深感驕傲和自豪。新的一年，我們一定全面抓好以試驗試航為中心的各項工作，為實現建軍百年奮鬥目標貢獻力量。」

去年6月17日，大陸第三艘航空母艦下水命名儀式在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。經中央軍委批准，大陸第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。

「福建艦」是大陸自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，能搭載艦載機60-70架，其中殲35隱型艦載機預料將上艦。

該艦下水後，按計劃開展系泊試驗和航行試驗。不過，據媒體曝光，自其下水已過半年，該艦一直停泊在上海江南造船廠碼頭沒有移動。

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