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白宮：中國沒理由對「各國篩檢」進行報復　是保護公民的合理措施

▲▼白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）。（圖／路透）

▲白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，中國沒有理由僅因為各國採取的謹慎公衛措施進行報復。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

白宮發言人尚皮耶今天表示，北京沒有理由對美國與其他國家針對來自中國航班的旅客採取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施進行報復。隨著中國病例激增，這些基於公共衛生因素採取的措施合理。

中國外交部發言人毛寧當地時間3日表示，部分國家採取僅針對中國的入境限制措施，「缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受」。中方對「試圖操弄防疫措施達到政治目的」的作法堅決反對，將針對不同情況、本著「對等原則」採取相應措施。

尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在白宮例行媒體簡報被問到對中國的尖銳言詞看法時表示，中國沒有理由僅因為各國採取的謹慎公衛措施以保護其公民進行報復，這些措施是基於公共衛生與科學，來自專家意見。

她指出，日本、南韓、英國、法國、印度、義大利、馬來西亞等其他國家也採取類似的公共措施。世界衛生組織（WHO）也呼籲中國公佈更多數據，這對識別任何潛在變異株至關重要。

尚皮耶並再次強調，「沒有必要報復」，這是所有人、所有國家都在採取的行動，以保護公民。

在中國疫情爆發之後，美國疾病管制暨預防中心（CDC）於去年12月28日宣布，自美東時間1月5日凌晨0時1分起，所有來自中國、香港或澳門的2歲以上旅客，皆須出示搭機前2日內陰性篩檢證明。過去10天以上曾篩檢陽性的旅客則可改出示康復證明。

除直飛班機，CDC表示，透過第3國中轉與過境美國的旅客同樣須遵守篩檢新規；另外，過去10天內曾到過中國並於仁川國際機場、多倫多皮爾森國際機場或溫哥華國際機場轉機的旅客，也須在搭機前2日內篩檢。

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