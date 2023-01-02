Toyz開特斯拉猛滑手機！遭勸反嗆「有毛病」：我不需要看前方

記者閔文昱／綜合報導

前電競選手Toyz為了150萬合約，日前特地前往館長的健身房，先接受一日訓練，並實際和館長對練拳擊，吸引2.2萬人在線觀看。不過，有網友發現，Toyz在駕駛特斯拉前往成吉思汗健身俱樂部林口館時，不斷低頭滑手機，雙手甚至多次離開方向盤，讓不少人看了都替他捏了一把冷汗。

Toyz日前在開車前往成吉思汗健身俱樂部林口館時，開起直播與網友互動，不過有不少人發現，他在開啟自動駕駛功能後，就一路低頭滑手機，之後更是連雙手都離開方向盤專心打字，讓網友看了紛紛留言提醒「危險駕駛」、「好好開車，等下被罵」、「法官在看」、「這樣是違規啊椅子哥」、「請專心開車好嗎」。

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▲Toyz邊開車邊滑手機，引發網友砲轟。（圖／翻攝自Toyz直播，下同）

然而，Toyz看到網友反應後，不僅沒將手機放下，還反酸「法官在看？特斯拉欸，人工智能OK？雙手放開雙腳放開它都會到林口，科技的發達可不可以接受一下？我不需要看前方，也不需要握著方向盤OK？腳握方向盤也可以吧？」

眼見網友仍不斷要求將雙手放回方向盤，Toyz也忍不住抱怨，「就自動導航是在哭喔，很嚴格欸，開特斯拉不能給它自動駕駛？我自動導航為什麼不能看手機，我自動導航幹嘛，你有毛病是不是？」最後才不情願將雙手放回方向盤改為親自駕駛。

事實上，根據道路交聽管理處罰條例，駕駛人於道路行駛時，禁止使用行動電話、電腦等其他類似功能裝置，違者汽車最高可處新台幣3000元罰鍰。