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不是縮水！麥當勞「8大漢堡」升級了　大麥克醬多50％、麥香魚長高

▲▼麥當勞3大漢堡升級。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞漢堡升級了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

真的沒縮水！人氣速食店「麥當勞」的「8大漢堡」升級了，主要針對牛肉系列漢堡進行3大優化，包括牛肉更多汁甘甜、麵包呈現手做焦糖色感還帶有奶香及維持新鮮爽脆生菜，其中，永遠的1號餐「大麥克」更是首度升級，不僅麥克醬增醬50%，拿到手的升級版大麥克更加燙手，最能吃到新鮮口感，還有麥香魚、麥香雞也同步升級麵包體，即日起全門市都能吃到。

▲▼麥當勞3大漢堡升級。（圖／記者蕭筠攝）

▲升級版大麥克（右）麵包有光澤、芝麻分布不均更加有手做漢堡感覺。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞耗時2年針對牛肉系列漢堡包括大麥克、雙層牛肉吉事堡與吉事漢堡進行「3大升級」，其中，牛肉部分特意優化煎爐設備，增加上下煎板間距，讓牛肉減少水份流失鎖住肉汁，並不同於以往把洋蔥丁直接放在麵包當中，而是在煎製牛肉餅時趁熱灑下洋蔥丁，更能吃到甘甜滋味；再來也升級麵團，採用全新麵團配方及製程，使麵包表面呈現焦糖色光澤，且更為蓬鬆Q軟，最後則是少量多補生菜，以現拿限用為主，確保生菜維持新鮮、爽脆口感。

《ETtoday新聞雲》也實測新舊漢堡比一比，其中，永遠的1號餐「大麥克」光是麵包體就能看出較以前的更有油亮感，芝麻分布不均勻，但拿到手的溫度比以前更熱，並特意增加50%的大麥克醬，讓每一口都能吃到醬料結合牛肉、生菜的口感，且因洋蔥焦糖化更顯香氣，麥克粉肯定要搶吃。

▲▼麥當勞3大漢堡升級。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼雙層牛肉吉事堡、麥香魚也升級。

▲▼麥當勞3大漢堡升級。（圖／記者蕭筠攝）

而升級版「雙層牛肉吉事堡」、「麥香魚」也能明顯看出擁有亮面麵包體且「變高了」，新麵團都是以恆溫均勻焙烘烤22秒，口感蓬鬆Q軟，並把底層的麵包從1.6公分增高至1.9公分，以留住更多肉汁，其中，僅有麥香魚麵包體是用「蒸的」，因此口感更為綿密濕潤，搭配融化的吉事，每一口都超滿足。

目前門市內共有「8大漢堡升級」，包括大麥克、雙層牛肉吉事堡、漢堡、吉事漢堡從麵包、生菜、牛肉一口氣全升級，
雞肉系列漢堡包括嫩煎雞腿堡、麥香雞、勁辣雞腿堡及麥香魚則升級麵包，即日起於全台門市正式開吃。

▲▼必勝客「1公尺派對巨飽盒」再度回歸。（圖／業者提供）

▲必勝客「1公尺派對巨飽盒」回歸。（圖／業者提供）

另，必勝客去年一上市就造成瘋搶的「1公尺派對巨飽盒」則重磅回歸了，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，光是視覺效果就超驚人，內含3款口味任選的經典大比薩（不含期間限定新品）、2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食有BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸、麻糬QQ球及黃金及風鱈魚塊，超澎湃組合滿足到不行，即日起於全門市開賣，全台只有2萬份。

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