獨／網咖剛出世男嬰「毛髮旺盛、四肢健全」　救護人員見屍心痛

▲在網咖剛出世的男嬰，毛髮旺盛四肢健全，連救護人員也不忍卒睹。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市一名懷有身孕且泡在網咖逾1周的24歲潘姓女子，昨晚8點多突然陣痛，原本叫幸姓女子幫忙買止痛藥，不料藥還沒買來，男嬰就連著臍帶、胎盤全掉了出來，男嬰死因有待釐清，但對已為人父的救護人員而言，看著被裝進塑膠袋的屍體，內心相當難過，因為男嬰四肢健全，毛髮旺盛，會是個健康寶寶。

潘女分別和2名不同男子生下2個小孩，第1個因生父不願扶養，她也養不起，加上得不到家人諒解，不願幫忙，潘女只好送人，這次第2胎的生父一樣不明，潘女無業也無家可歸，只好整天泡在網咖裡。

潘女早在1個多禮拜前就出現在網咖，昨晚8點多突然腹痛，10點多嬰兒已生出來，羊水流了一地，臍帶還連著胎盤，潘女嚇得把男嬰連同臍帶、胎盤、毛巾、衛生棉全裝入黑色塑膠袋，放置地上，自己嚇得站在一旁。

消防人員凌晨2點多到場，翻開塑膠袋，發現男嬰已全身僵硬、發紺、嘴唇發黑，身上還留有胎便，明顯死亡，因此沒有送醫。潘女則表示頭有點暈，不用去醫院。

救護人員難過地說，男嬰毛髮旺盛，四肢健全，應該是個健康寶寶，如今發生如此人倫悲劇，令同樣為人父母的他們覺得相當不忍。