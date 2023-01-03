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24歲女網咖產子5小時無人知　老闆見警嚇傻「她來待不到10小時」

▲▼在網咖剛出世的男嬰，毛髮旺盛四肢健全，連救護人員也不忍卒睹。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲男嬰在網咖出世五個小時才被發現，毛髮旺盛四肢健全，連救護人員也不忍卒睹。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

人倫悲劇！台中市中區一家20多年網咖今天驚傳一名24歲潘姓女子在單人包廂產下男嬰，事後涉嫌將男嬰掐死。更扯的是，在幾乎客滿的網咖裡竟沒人發現潘女產子，女子產子後5小時，其友人報案才曝光。網咖老闆更是直到警方到場才知道有人產子，潘女待的包廂內羊水流了一地，地上還有一個黑色塑膠袋，袋中赫見男嬰身上還有臍帶連著胎盤、毛巾、衛生棉等。

▲▼1名少婦生了第1胎後，因無力扶養送人，不料第2胎的男嬰卻慘死在網咖內。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲1名少婦生了第1胎後，因無力扶養送人，不料第2胎的男嬰卻慘死在網咖內。

據悉，潘女在2日晚間8點進網咖包廂，10點產子，之前因肚子劇痛請友人幫買止痛藥，後係因友人內心過意不去，凌晨2點多到派出所報案，整起案件才曝光，可憐的男嬰出生在客滿的網咖5個小時卻無人知，令人心痛。

▲妙齡女在客滿網咖產子5小時無人知，老闆見警察來嚇傻「她來待不到10小時」。（圖／記者許權毅攝）

▲網咖老闆稱，見警察來才知道有女客人在店內產子，事後直接拉下鐵門。

潘女因大量出血現正在醫院治療中，另檢察官將於1月5日相驗男嬰，釐清男嬰死因。網咖老闆供稱，女客才來一天不到10小時，來了就是上網，其他時間做什麼並不清楚。至於其間有無聽到有人喊肚子痛？甚至嬰兒哭聲等，老闆通通回應「不知道、不清楚！」之後更將鐵門拉下，不願再多做回應。

有關網咖產子嬰兒死亡一案，社會局表示，女子現在住院中，社工已完成訪視，後續也將訪視家屬。全案正由地檢署指揮調查偵辦，事發經過及嬰兒死因尚待進一步釐清。

案發的網咖在台中中區已是老牌網咖，有單雙人包廂，內有電視、電腦，價格便宜，單人包廂3小時僅130元、6小時260元、10小時390元、16小時500元、24小時也只要700元，還提供免費飲料和漫畫雜誌自由免費取。

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