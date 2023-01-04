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中科院再出包！　雄三飛彈、警監系統機敏數據洩中國

雄三飛彈用來測量彈體的經緯儀故障，卻輾轉送中國維修，恐讓我軍飛彈機密外洩。（國防部提供）

▲雄三飛彈用來測量彈體的經緯儀故障，卻輾轉送中國維修，恐讓我軍飛彈機密外洩。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國武力威脅不斷，為因應台海局勢變化，總統蔡英文親自宣布義務役將延長為1年，就在此一敏感時刻，本刊接獲爆料，指由中科院研發、被喻為「航母殺手」的雄三飛彈，用來定位鎖敵的經緯儀，竟被輾轉送至中國山東維修，其中若載相關數據，恐讓我軍飛彈陣地曝光。

此外，國防部斥資百億，委由中科院辦理的營區智慧型警監監視系統，也驚傳使用中國製的晶片及零組件，讓營區機密潛藏外洩風險，嚴重影響國防安全。

國軍自2019年起全面更新智慧型警監系統，但卻爆出其中的球型監視器內部有中國的零組件、晶片；而監視器經拆卸後，露出寫有「RJ45」等編號的電路板，上面標明是中國製造。（讀者提供）

▲國軍自2019年起全面更新智慧型警監系統，但卻爆出其中的球型監視器內部有中國的零組件、晶片；而監視器經拆卸後，露出寫有「RJ45」等編號的電路板，上面標明是中國製造。

雄三飛彈2016年曾在左營軍港誤擊漁船而聲名大噪，準確命中的關鍵之一是，飛彈尋標器偵測到信號後，能快速整合數據，迅速而精準地擊中目標，由於尋標器相當精密，由不同零組件及電子儀器組合，缺一不可。

其中的經緯儀更是飛彈以2.5倍音速飛行，能夠持續定位的重要儀器，有助於判斷目標物位置、方位角及水平高度，讓飛彈適時調整飛行軌跡及彈道參數，準備命中目標，不料，其中有兩座故障，竟被送至中國維修，而出現國安漏洞。

中科院研製先進武器實力超群，卻接連爆發武器零組件用陸貨弊案及火災，顯見管理出現大漏洞。

▲中科院研製先進武器實力超群，卻接連爆發武器零組件用陸貨弊案及火災，顯見管理出現大漏洞。

此外，本刊調查，國防部為提防有心人士滲透、突襲與破壞機敏軍事設施，自2019年起計畫建置「重要防護營區智慧型警監系統」，陸續於資通電軍、電展室等重要防護營區進行施作，經費將近6億元；隨後更編列128億餘元預算，從2020年至2025年施行第2階段計畫，範圍擴及陸、海、空軍及後備、憲兵、國防大學等全國共284處單位，讓國軍能透過雲端伺服器即時監控營區狀況，全案也委由中科院辦理。

中科院連連出包，身兼該院董事長的國防部長邱國正（左）難辭其咎。

▲中科院連連出包，身兼該院董事長的國防部長邱國正（左）難辭其咎。

不過，知情人士向本刊表示，該系統第一階段施作所採購的「球型」監視器，雖然監控範圍較廣、性能較佳，但內部裝設的卻是來自中國的晶片及零組件，「明明國軍明文規定不得使用任何陸製設備，但這批監視器卻早已被裝設在大直雙溪營區內外，更離譜的是，該地還是重要的資通電軍隊部，令人擔憂國軍重要的情資是否早已外洩」。

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