台南買便當「幾秒鐘差點失去2歲兒」　我是小生：行人地獄實至名歸

▲我是小生分享，差點在馬路間失去兒子。（圖／翻攝自Facebook／我是小生）



記者崔子柔／綜合報導

台灣2021年因為交通意外死亡人數逼近3千，被美國媒體《CNN》形容是「行人地獄」，部落客「我是小生」昨（3）日則指出，他買便當時要付錢才把兒子從手中放下幾秒鐘，就差點發生意外，認為台灣道路被如此評價是「實至名歸」。

「我是小生」昨日在臉書發文表示，他某天晚上一個人抱著2歲兒子在台南家裡附近買便當，店裡的收銀台擺在騎樓，一旁就是畫滿紅線的二線道馬路，紅線上則停滿了汽機車。

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「我是小生」提到，他一手提著飲料，因為還要拿錢出來結帳，就把兒子從手中放下幾秒鐘，結果他一抬頭就看見兒子已經衝到騎樓外，「旁邊的視線被違停的汽車和佔用馬路的攤商立牌擋住，只要他再踏出去兩步，沒有任何駕駛人有足夠的反應時間煞車」。

「我是小生」表示，他邊喊邊衝去追兒子，甚至感到自己快要失去兒子，所幸一旁在等便當的阿伯伸手拉住兒子，阻止一場悲劇。

「我是小生」認為，因為沒有足夠的停車格、停車場，鬧區的空地多數都拿來當建地，導致紅黃線沒有發揮實質功能，「馬路沒有人行道、商家佔用騎樓把行人空間往外擠，違停再擠一次順便阻礙行車視線，造成完美的殺戮死角，「種種的小事件疊加在一起的蝴蝶效應，就是台灣的家長很有可能在買便當的時候失去一個兩歲小孩」，最後他開玩笑說，「能夠在台灣長大成人，大家肯定都是從地獄活過一遭的超級人種，千萬不要看輕自己」。