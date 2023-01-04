三星新款奧德賽Neo G9電競螢幕　全球首款雙UHD面板強化遊戲體驗

▲ 三星在 CES 展期公開自家螢幕新品。（圖／翻攝自三星官網）

記者樓菀玲／綜合報導

三星在 CES 展期一舉公開了自家兩款 Odyssey 系列電競螢幕，以及其他新款 ViewFinity、Smart Monitor 螢幕，三星在本次展期內推出號稱全球首款雙 UHD 遊戲螢幕，證明三星在螢幕市場可為玩家提供最身歷其境、逼真體驗的產品。

Odyssey Neo G9



Odyssey Neo G9（G95NC）尺寸為 57 吋 32:9 面板，三星稱該款螢幕可支援 8K@165Hz，但現有市面顯卡僅有 AMD Radeon RX 7900 系列顯卡可支援該功能。解析度為 7680x2160，相當於兩個 16:9 的 4K 螢幕拚在一起，更新率高達 240Hz、曲面幅度為 1000R、支援 DP 2.1 傳輸協定，面板本身使用 Mini LED 技術，可相容於 VESA Display HDR 1000。

▲ 電競螢幕 Odyssey Neo G9。（圖／翻攝自三星官網）



電競螢幕 Odyssey OLED G9



Odyssey OLED G9（G95SC）尺寸為 49 吋 32:9 面板，配有 Samsung Gaming Hub 一體式雲端遊戲平台，可讓玩家在該平台遊玩 Xbox、NVIDIA GeForce Now 等串流遊戲服務，同樣也可以利用 Smart Hub 使用 Prime Video、Netflix、YouTube 等各種應用程式。就以規格來看，受惠於 OLED 面板的特性，其動態對比可高達 1000000:1，螢幕反應時間為 0.1 毫秒，最高可支援 240Hz 的更新率。

▲ 電競螢幕 Odyssey OLED G9。

專業螢幕 ViewFinity S9

ViewFinity S9（S90PC）採用 5K 27 吋面板，並針對平面設計師和攝影師等創意專業人士進行了最佳化，解析度為 5120x2880，可支援 99% DCI-P3 的廣色域相結合，具備平均 Delta E ≤ 2 的色彩準確度，螢幕本身內建色彩校準引擎可確保螢幕色彩和亮度，允許用戶通過三星智慧調校程式來調整白平衡、伽馬和 RGB 色彩平衡，且消光面板也限制了光反射和眩光，以最大限度地減少工作時的干擾。

三星稱使用者可利用 USB-C 和 Thunderbolt 4 連接將相機和其他設備連接到螢幕本身，藉此將大型影像檔案傳輸至 PC，此外螢幕本身還內建 4K SlimFit 攝影鏡頭，並支援 Samsung Smart Hub 內含的 Google Meet 等應用程式進行線上會議。

▲ 專業螢幕 ViewFinity S9。（圖／翻攝自三星官網）

智慧螢幕 M8

智慧螢幕 M8（M80C）除了現有的 32 吋版本之外，三星追加推出新款 27 吋版本，兩款螢幕均具有 4K 解析度，並且有四種顏色可供選擇，螢幕本身備有可調節支架，符合 VESA 安裝兼相容標準。螢幕本身可透過內建的 SmartThings Hub 連接、控制和管理數百個相容的連接設備，包括燈、攝影機、門鈴、鎖、恆溫裝置等，前文提到的 Samsung Gaming Hub 也能在智慧螢幕 M8 中實現。

整體來說，智慧螢幕 M8 產品定位在於實現真正意義的智慧家庭，讓使用者可以搭配手機來操作家中所有的智慧家電，並且在螢幕當中顯示個人化照片、行程安排，螢幕本身所內建的鏡頭也升級為 2K 解析度，搭配 Google Meet 可以在家無縫開會， 在家繼續當社畜 。

▲ 智慧螢幕 M8。（圖／翻攝自三星官網）