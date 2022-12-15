　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

▲3M HEAT3000變頻觸控式熱飲機讓冷熱水輕鬆使用，無論烹飪或泡熱飲都能隨時滿足需求。結合3M 80年濾心過濾技術，替好水質來把關守護全家人健康。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

即將迎來過年，春節熱水使用量大，現在無論你是想要泡好茶或者是想要煮好美味的料理，通通都可以輕鬆完成。3M HEAT3000變頻觸控式熱飲機，冷熱水一觸即來，加上大容量4.2公升熱桶熱水用量更足夠，不管是泡飲品、煮料理都能充分滿足需求；首創變頻加熱機制，省電還能省荷包。民眾楊先生說，「觸控式能夠輕鬆切換冷熱水功能，家裡只要裝一台就能連續出水，我覺得真的很方便，而且趁現在有優惠可以趕快來買一台。」

▲▼3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

▲▼冷熱水一觸即來，使用更快速方便。

▲▼3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

還有像是自來水中的雜質等，不容易透過煮沸就能完全處理，3M HEAT3000櫥下型觸控式熱飲機，結合3M 80年濾心過濾技術替好水質來把關。3M櫃長蘇家馨提到，「3M HEAT3000首創變頻式加熱設計，加熱穩定，安全又省電，另外搭配的活性碳濾心通過NSF認證，可以過濾重金屬和有害物質讓我們水的口感更純淨，再加上有樹脂軟水的部分，喝起來會非常甘甜。」民眾賴小姐則說，「之前在家裡都要燒開水，殺菌後才能喝，但是燒開水真的好麻煩，而且有時候還是會有味道，但有了這台3M HEAT3000可以解決掉我所有困擾。」

▲▼3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

▲大容量4.2公升熱桶，熱水用量更充足。

▲▼3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

▲民眾提到趁著有優惠來購買相當划算。

無論過年還是日常，365天都能有源源不絕的熱水可以使用，搭配檔期各通路還有優惠促銷，替你守住荷包的同時還能為你守護家人飲用健康。

►通路促銷活動 3M官方旗艦店
►特力屋官網

ET快訊
新北男賭世足賠慘！　2台百萬愛車遭3煞砸爛
一天掉12°C！　下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來
快訊／新北套房驚見「女乾屍」！　女兒伴屍半年
北市56年透天成「都更孤島」！　神秘屋主堅持不讓
2寶媽變火辣「性奴隸」服侍小王！　鹹濕對話曝
見高獲利財報　他3個月投資1700萬全噴光　

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物鋅C望「全家」熱賣中　買就抽「iPhone14」

超商獨家！最新「微醺酒香拿鐵」迷你酒瓶超Q　全台限量3萬組

聖誕跨年寵愛寶貝毛孩　到「全家」買「毛骨力」抽iPhone14

《超級夜總會》二十四孝「神奇棉被」人氣破錶

「髮界小棕瓶」用一次就愛上！森歐黎漾質進化咖啡因把養健髮變簡單　髮絲更強韌豐盈

【廣編】Panasonic多領域空間提案　共創美好生活

口味不限！　超商「霜淇淋買1送1」限時3天吃

寄杯咖啡不能換！「全家APP」大當機只能現金結帳　上班族全崩潰

開放寄杯、互換冷熱！　超商搶喝「30元特大杯美式」只有3天

2小時狂賣800萬！憲哥攜手樂播6大直播主開賣東森購物嚴選商品

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

東森購物鋅C望「全家」熱賣中　買就抽「iPhone14」

超商獨家！最新「微醺酒香拿鐵」迷你酒瓶超Q　全台限量3萬組

聖誕跨年寵愛寶貝毛孩　到「全家」買「毛骨力」抽iPhone14

《超級夜總會》二十四孝「神奇棉被」人氣破錶

「髮界小棕瓶」用一次就愛上！森歐黎漾質進化咖啡因把養健髮變簡單　髮絲更強韌豐盈

【廣編】Panasonic多領域空間提案　共創美好生活

口味不限！　超商「霜淇淋買1送1」限時3天吃

寄杯咖啡不能換！「全家APP」大當機只能現金結帳　上班族全崩潰

開放寄杯、互換冷熱！　超商搶喝「30元特大杯美式」只有3天

2小時狂賣800萬！憲哥攜手樂播6大直播主開賣東森購物嚴選商品

TWG耶誕以茶佐餐　瑪黑餐酒威靈頓牛排再回歸

美元鈔票首度出現2女性簽名　預計2023年初流通

手術不舒服躺沙發！3愛貓跑來窩身上「緊盯關心」　爸：沒有白疼

布衣升級不一般結訓展成果　王鑫基期許祝福

華航11月營收月減1.95%、年減20.23%　主因部分貨運需求重回海運

東森購物鋅C望「全家」熱賣中　買就抽「iPhone14」

超商獨家！最新「微醺酒香拿鐵」迷你酒瓶超Q　全台限量3萬組

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

證交所12日審查泓德能源上市案　創新版第2家掛牌企業將到來

起家雞排第2！韓主廚評比在台韓式炸雞　「第1名給這家」

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

消費熱門新聞

麥當勞10大單品　連續18天半價開賣

咖啡不能換！全家APP大當機

超商「2大咖啡優惠」限時3天搶

超商「30元特大杯美式」連3天搶！

東森購物樂播直播2小時狂賣800萬

《超級夜總會》二十四孝「神奇棉被」人氣破錶

森歐黎漾質進化咖啡因養髮變簡單

超商限定開賣日本2款人氣冰淇淋鬆餅

肯德基連續14天「買1送1」

麥當勞「買1送1」今天限時刮！

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

近期討論度超高保健品　限時促銷不容錯過

速食店2台斤腿排桶下殺74折爽吃27天

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

更多熱門

相關新聞

3M點亮偏鄉智多星　啟發孩童科學夢

3M點亮偏鄉智多星　啟發孩童科學夢

材料科學公司3M，，10月29日在南投縣信義鄉地利村，與博幼基金會攜手合作，舉辦「3M點亮偏鄉智多星」，結合娛樂性、互動性、知識性，成就了一場大人小孩都喜愛的「科學X魔術」沉浸式體驗，幫助資源較匱乏的偏遠孩子們打開視野、接觸到豐富多彩的科學體驗，進而點燃他們對科學的學習熱忱。

大力推動減碳技術　3M環保創新成果亮相紐約氣候週

大力推動減碳技術　3M環保創新成果亮相紐約氣候週

空汙、換季過敏　靠它一貼即淨

空汙、換季過敏　靠它一貼即淨

3M斥資逾1.7億美元強化水循環　於美國廠加強廢水處理系統

3M斥資逾1.7億美元強化水循環　於美國廠加強廢水處理系統

3M「高光系列烤漆保護膜」上市

3M「高光系列烤漆保護膜」上市

關鍵字：

3MHEAT3000櫥下型觸控式熱飲機

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

快訊／王大陸認愛大馬女神！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面