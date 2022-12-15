▲▼3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

▲3M HEAT3000變頻觸控式熱飲機讓冷熱水輕鬆使用，無論烹飪或泡熱飲都能隨時滿足需求。結合3M 80年濾心過濾技術，替好水質來把關守護全家人健康。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

即將迎來過年，春節熱水使用量大，現在無論你是想要泡好茶或者是想要煮好美味的料理，通通都可以輕鬆完成。3M HEAT3000變頻觸控式熱飲機，冷熱水一觸即來，加上大容量4.2公升熱桶熱水用量更足夠，不管是泡飲品、煮料理都能充分滿足需求；首創變頻加熱機制，省電還能省荷包。民眾楊先生說，「觸控式能夠輕鬆切換冷熱水功能，家裡只要裝一台就能連續出水，我覺得真的很方便，而且趁現在有優惠可以趕快來買一台。」

▲▼冷熱水一觸即來，使用更快速方便。

還有像是自來水中的雜質等，不容易透過煮沸就能完全處理，3M HEAT3000櫥下型觸控式熱飲機，結合3M 80年濾心過濾技術替好水質來把關。3M櫃長蘇家馨提到，「3M HEAT3000首創變頻式加熱設計，加熱穩定，安全又省電，另外搭配的活性碳濾心通過NSF認證，可以過濾重金屬和有害物質讓我們水的口感更純淨，再加上有樹脂軟水的部分，喝起來會非常甘甜。」民眾賴小姐則說，「之前在家裡都要燒開水，殺菌後才能喝，但是燒開水真的好麻煩，而且有時候還是會有味道，但有了這台3M HEAT3000可以解決掉我所有困擾。」

▲大容量4.2公升熱桶，熱水用量更充足。

▲民眾提到趁著有優惠來購買相當划算。

無論過年還是日常，365天都能有源源不絕的熱水可以使用，搭配檔期各通路還有優惠促銷，替你守住荷包的同時還能為你守護家人飲用健康。

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