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獨／雅速達4死！負責人斥包商不聽勸硬電焊　勞檢打臉：沒消防設備同樣有錯

▲豐原,火警,雅速達,詹家銘。（圖／記者許權毅攝）

▲雅速達負責人斥包商不聽勸硬電焊。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中豐原雅速達惡火造成4死，負責人詹家銘今日獨家接受《ETtoday新聞雲》採訪，提及罹難員工數度淚崩。詹家銘表示，事發當天邱姓廠長帶著員工共9人前往油漆新承租倉庫，倉庫內還有另外5名「製作倉儲架」的外包商，當時見到包商還提醒，油漆會有揮發性氣體，要停止電焊，但包商不聽，結果火災發生包商的員工全跑出生還，雅速達在2樓加班員工逃避不及，痛批包商罔顧人命。

對於詹家銘說法，勞檢處則不以為然，直言雇主在工作場所未設有消防安全設備也有疏失，且依照《職業安全衛生設施規則》當中明定，雇主使勞工於局限空間從事作業前，應先確認有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，若有就要訂定危害防止計畫，現場人員依計畫施工，勞檢處將等火調結果出爐後，依違規部分，開罰雅速達。

詹家銘向記者透露，罹難員工跟他至少10年，有的20年，雙方情同家人。今（3）日最後一名罹難者賴男進行相驗，負責人詹家銘再度現身台中殯儀館，與業務課長等4人坐在門外。

▲▼台中豐原住宅火警，4人無生命跡象。（圖／民眾提供）

▲台中通風設備大廠雅速達在豐原新承租的倉庫日前發生火警，奪走4條人命。（圖／民眾提供）

詹家銘先前見媒體都快閃，今天首度受訪，表示罹難的邱姓廠長建議要製作「倉儲架」，故委外廠商前來製作，經了解當天因為進入完工階段，雅速達派9人前往清掃、刷油漆，倉儲架外包商5人則同樣在2樓鎖螺絲，不料過了半小時左右外包商準備離開，雅速達人員沒有多加理會，在2樓繼續刷油漆，過不久一位課長發現有火苗，才剛喊「快跑！」就發生閃燃。

詹家銘也提到，事後他得知，後來才得知，外包商5人明知道樓上正在刷油漆，具有揮發性物質，卻不理會危險性，反而在樓下進行電焊，疑似就是造成火災的起因，更怒批包商把責任推給一位移工。

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雅速達豐原詹家銘負責人

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