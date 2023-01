駱駝尿竟含神奇功效？民眾瘋搶大缺貨　無良商噁用「人尿」冒充

▲部分阿拉伯國家民眾相信,駱駝尿除了能治百病,還能防止掉髮。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

部分阿拉伯國家的民眾相信駱駝尿功效奇特,不僅能醫百病,而且只要將尿液噴灑在頭髮上,就能防止掉髮。更令人驚訝的是,這種「神奇尿液」一度在阿拉伯國家賣到大缺貨,甚至有無良商家偷偷將自己的尿充當駱駝尿賣給客人。

經常在網上分享國外趣事與空姐秘辛的網紅邦妮,最近在粉專「邦妮寫日記」描述她在沙烏地阿拉伯受到的文化衝擊。她與一名從蘇丹移民到沙烏地阿拉伯的女生聊天時,對方告訴她「阿拉伯世界前陣子出現了很神奇的商品」,而這個特產正是駱駝尿。

據這名蘇丹女子表示,不少阿拉伯人相信,將駱駝尿噴灑在頭上可以防止掉髮,一時間帶起搶購風潮,導致駱駝尿大缺貨。一開始邦妮還不相信,質疑對方「駱駝尿也太臭了吧」、「躺在枕頭上怎麼辦」,沒想到蘇丹女生居然說出了更讓她感到驚奇的事。

由於真的駱駝尿都被一搶而空,於是賣得最好的商家就將自己的尿液裝在了瓶子裡,然後再謊稱是駱駝尿賣給顧客,但老闆自己尿在瓶子裡的行為被人看到後,就被當地衞生局抓了起來,也讓駱駝尿的神話破滅。

