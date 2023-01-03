台灣基進高雄黨部最新人事公布　張博洋扛主委！執行長是她

▲台灣基進高雄市議員張博洋將擔任主委。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣基進高雄黨部今（3）日發文公告最新人事暨議會動向，指出將由台灣基進新科高雄市議員張博洋接任主委，並且由先前參選高雄市議員林園大寮區的候選人楊佩樺擔任執行長。台灣基進表示，後續會以「民防」、「民生」、「民主」三大方向為議會主軸。

黨部指出，感謝高雄市民的肯定，讓高雄起家的台灣基進搶下一席議員擠身高雄市議會，新的一年，依然會用盡全力，讓高雄繼續向前。

▲台灣基進前進高雄市議會，將從「民防」、「民生」、「民主」的角度出發，依循選前所做的承諾與政策把關市政。（圖／記者賴文萱翻攝）

相關「基進元旦新制」包含高雄黨部服務時間，調整為周二至周六，上午10時至傍晚6時；未來高雄黨部將由台灣基進高雄市議員張博洋擔任黨部主委，曾參選林園、大寮區市議員的楊佩樺擔任執行長；黨員大會則預計於2月11日（六）召開，並敬邀每一位黨員夥伴的參與。



黨部表示，熟悉議員業務是目前的當務之急，農曆年後便是審查預算的臨時會期，台灣基進將從「民防」、「民生」、「民主」的角度出發，依循選前所做的承諾與政策把關市政。

▲台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺，將擔任黨部執行長。（圖／台灣基進黨提供）

未來，台灣基進研議推動在地化的「民防手冊」，讓每一個高雄人都能了解如何保護自己、守護家園，也期待透過倡議過程，讓高雄市政府不同層級的單位都能做好準備，維繫危急時刻的政府、社會運作。

同時，將依循選前為三民區、為高雄構築的各種政策持續提出市政建言，包括商圈振興、大眾運輸、交通平權、母語文化、公園改造、公共托育、強化長照等民生議題，尤其與各項議題上耕耘的公民合作，致力打造每一位市民安居樂業的高雄市。

另外，在台灣基進進入議會後，依舊會堅持防堵中國滲透、持續與市民溝通，並且充實選制公平性，讓台灣政治真正成為價值、政策與理念的競合，進一步汰換劣質民代。