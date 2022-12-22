南市議長選舉激烈　台灣基進新科議員拜會邱莉莉挺議會改革

▲台灣基進李宗霖會面邱莉莉，提出議會改革訴求。（圖／台灣基進黨提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

台灣基進黨準台南市議員李宗霖22日與台南市議會議長候選人邱莉莉會面，提出書面「台灣基進對議會改革的期待」，盼能將本土力量最大化，並藉此表達對於本土派議長的要求與期待，達成市議會改革願景。

台灣基進表示，他們針對「議員行為改革」提出《台南市議員行為自治條例》、收支及出國考察透明化、議事流程透明化、出國考察費及研究費皆應出示報告供民眾參閱，並對於「議員助理工作改革」提出《議會助理聘用自治條例》、規範助理工作性質、推動議會助理組織工會。

台灣基進指出，以上所倡皆與邱莉莉所提出的「新議會改革方案」方向不謀而合；因此，他們期待邱莉莉能公開力挺並承諾，完成台灣基進所提《台南市議員行為自治條例》與《議會助理聘用自治條例》的地方自治立法，確實推動台南市議會改革，回應台南市民對於台灣本土政黨的期許。

邱莉莉回應表示，改革台南市議會的主張已獲得本土派議員的高度重視，日前她也提出「新議會改革方案」，主張市民議會、陽光行動、草根立法，讓議會回歸市民。她說，「陽光行動」就是將議會的問政公開、協商公開與進度公開，強化公費助理聘用符合法規、支持議會助理成立工會，與台灣基進理念相近，可以攜手努力，成為推動台南議會改革的主力。