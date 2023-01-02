台南高階警官涉案交保停職　方仰寧：警紀零容忍

▲方仰寧因督導不周「自請處分」。（資料照／記者林悅翻攝）

文／中央社記者楊思瑞台南1日電

台南市警察局秘書室主任莊武能涉感情糾紛衍生恐嚇取財案，新竹地院裁定交保。台南市警察局長方仰寧今晚表示，警紀零容忍，將予停職待查，並因未掌握部屬交友狀況，自請處分。

方仰寧今晚前往第四警分局慰勉112年加強重要節日安全維護工作執勤員警，接受媒體聯訪針對此警紀案件說明。

方仰寧表示，關於莊員男女不正常交往部分，維持先前決議記1大過並調非主管職；涉及拒捕、恐嚇取財等違法情節，目前雖尚未定罪，但因莊員先前擔任主管職務，應有更高道德標準要求，市警局決定予以停止職務執行，靜候司法調查，但停職涉及公務人員權利，須召開考紀會審議後報警政署核定。

方仰寧表示，莊員先前在其他縣市警界服務多年，曾擔任分局長、主任秘書、督察長等職務，獲各級長官好評，因此調陞到台南市警局擔任督察，後來因有秘書室主任職缺予以調升，這段期間他疏於掌控莊員交友情形，已向台南市長黃偉哲及警政署長黃明昭自請處分。

方仰寧說，已婚的莊員是在苗栗縣服務時認識此次涉案女子，不排除為婚外情，莊員今天雖對妻子表達歉意，也說對不起長官的栽培與信任，但身為主管無法把持自己，因男女交往衍生糾紛甚至涉嫌違法，市警局依最高道德標準予以處分，也希望各級主管引以為鑑，警紀案件不管層級為何，嚴格究辦。

方仰寧指出，莊員針對涉嫌違法部分有自己的說法，台南市警局尊重新竹檢警的調查偵辦，未來視偵辦起訴與法院判決結果，會再做出適當處分；他對台南接連發生警紀案件深感遺憾、痛心，自己沒有做好，也坦然面對應該負起的責任。

新竹縣政府警察局橫山分局日前接獲民眾報案，指稱遭人恐嚇取財，經掌握嫌疑人的身分與車輛，昨天循線到尖石鄉山區攔捕，但莊男拒捕並駕車衝撞員警及偵防車，員警因情況急迫對空鳴1槍、莊男駕駛車輛輪胎開8槍，莊男最終就逮。

檢察官偵辦認為莊男涉案情節重大，今天下午向新竹地院依恐嚇取財、妨害公務罪嫌聲請羈押，法院傍晚裁定新台幣10萬元交保，案件發生時與莊男同車的女子則由檢察官偵訊後諭知2萬元交保候傳。