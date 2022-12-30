小一數學考倒媽！看時鐘「9時00分」錯了　1細節兩派戰翻：太奇怪

▲看時鐘是小學數學常見的題型。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

小學數學也考倒爸媽了！雖然現在手機、電子錶可以一眼得知時間，但還是要學習時鐘怎麼看、怎麼描述。近日就有一名女網友發文表示，孩子有一道題目答案寫著「6時00分」，結果竟被扣了10分，正解曝光後，才讓她恍然大悟，「原來有時跟分的文字只能一個0！」

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，直呼「我今天才知道原來整點時間不能寫『00』，老師說一個『0』才是對的！」從圖片上的題目可見，右上角的時鐘是6時整沒錯，但孩子因為寫下「6時00分」而被圈起來；左上角的時鐘是9時整，也因寫下「9時00分」被扣分；第三排中間的題目是1時整，同樣因為寫了「1時00分」被扣分。

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媽媽表示，這是小一的作業，安親班老師和她都錯了，「原來有『時』跟『分』的文字只能一個0」。

對此，就有網友納悶，為什麼有的答案也寫「00」卻沒被圈起來，「4點、7點跟3點也是寫2個0，怎麼沒扣分？」但仔細看題目就可見，電子鐘（有:者）是寫00無誤。也有熱心網友回應，「電子鐘才能寫00，4:00電子鐘寫法OK，4時0分有『時、分』就只能一個0，也被改過作業的媽媽路過」、「0時0分、00:00兩種分別」。

這道題目也引起眾人討論，「老師死腦筋欸」、「這就是台灣教育，只有一個答案」、「那寫9點就好了啊，為什麼要寫0分」、「現在才知道+1」、「很多題目的答案表示方式也不只一個，只是老師只認一種答案而否決其他答案，錯的是老師的教育觀念」、「這根本不是在考看時間，重點是在考『時』跟『:』，是在考數學還是國文啊」。

但也有不少網友則認為，「文字的確不會出現00分，太奇怪了！3時2分、03時02分，後者好像幾乎沒看過」、「這種細節老師上課一定有講」、「現在是幾分？你會回答00分嗎」、「文字是0，有冒號的是電子鐘的寫法才是00，老師沒錯啊～就是文字表示跟電子鐘的分別而已」、「就中文跟數字的差別啊，你中文會寫9時00分嗎」、「這就跟你不會寫『1時05分』一樣啊」。