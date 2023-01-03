寶島眼鏡挑戰極致配戴體驗　極輕細、超減壓！網友笑虧 : 超沒存在感

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



▲「極‧舒適系列」2023纖細輕款，鏡框最輕小於8克，長時間配戴也不易疲勞！（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

眼鏡一族經常遇到的生活困擾，像是挑了喜歡的鏡框，但無奈鏡框總是好重，戴到感覺鼻樑都快被壓扁，還會壓出紅色印記，就連雙耳也被眼鏡壓得好疼，「寶島眼鏡」為了解決眼鏡族的痛點，依照40年數據傾盡功力打造出「極‧舒適系列」，新推出的2023纖細輕款，挑戰極輕、極細、極減壓設計，讓人戴了眼鏡就像沒戴一樣舒服自在；擁有多種機能設定的「極‧舒適系列」2023纖細輕款更以超值價回饋顧客，整付配到好只要1,980元起，讓超多網友想立刻手刀衝門市試戴。

眼鏡在臉上的「時尚存在感」最好是讓人一眼就能看見，但體感上卻是必須反其道而行，不讓眼鏡重量帶來任何壓迫感；寶島眼鏡「極·舒適系列」2023纖細輕款眼鏡做到了！它被網友笑虧是「超沒有存在感」的眼鏡，因為採用純鈦材料等最輕材質，鏡框最輕少於8克*，甚至比一副藍牙耳機還輕，比一包面紙更沒有存在感，就算是長時間配戴也不易疲勞。

不只是從材質方面下功夫，眼鏡造型也要達成輕量目標！「極·舒適系列」2023纖細輕款的鏡框最細小於0.1公分*，比牙籤跟筆芯還細！帶來加倍輕鬆的配戴感受外，符合當代潮流的極簡外型眼鏡，還能幫整體造型穿搭加分；當配戴感舒適，再加上滿意眼鏡為自己帶來的視覺效果，每次亮相登場就會更加充滿自信。

▲「極‧舒適系列」鏡框最細小於0.1公分，簡約外型，讓你戴上了還能時尚好看。

「極·舒適系列」2023纖細輕款不僅符合臉型工學，極輕設計讓人配戴不易疲勞，細節同樣做好做滿。為了有效減輕鼻樑壓力採用減壓空氣鼻墊，具備減壓伸縮緩衝功能，且材質柔軟更好貼合，久戴也能不留痕，更棒的是能夠防滑，不會一低頭或一個稍大動作，眼鏡就瞬間位移對不了焦，拿下眼鏡時再也不見鼻樑上又紅又醜的壓痕，舒服配戴好有感。

▲寶島眼鏡「極‧舒適系列」2023纖細輕款，緩衝鼻墊久戴不易留下壓痕，讓你運動時也不會輕易滑落。



不論是從商品材質、零件細節、鏡框細節到工藝處理，「極·舒適系列」2023纖細輕款都呈現出高品質、高功能性及高機能性，挑戰眼鏡工藝的極限成就，集極輕、極細、防滑無痕之大成的作品；寶島眼鏡希望讓有需求的人也能無痛入手，因此推出超有誠意的實惠價格，現在「極舒適系列」2023纖細輕款整付配到好只要1,980元起，而且買就送專屬配件組；滿3,500元再送葉黃素＋魚油（30粒／價值$800）。現在上寶島眼鏡EYESmart會員網站，一次就能AR試戴所有極舒適系列框款，省去前往門市與現場試戴的壓力，連試戴都超減壓 ! 想快點拿到的人更可以直接下單購買，最想要的美麗「視」界就此展開。

快上官網了解更多：https://bit.ly/3FNRlL9

▲寶島眼鏡「極‧舒適系列」2023纖細輕款，升級輕薄體驗之餘，也不忘打造多款時尚造型，整付配到好更只要1,980元起。

*小於8克（不含鏡片）商品以鏡片模版標示為準，商品重量誤差值為正負10%，以商品實物為主

*以實際商品最窄面為基準，正負誤差值為10%

*緩衝/氣墊鼻墊具有調節配戴壓力功能，配戴效果因人而異？

*活動詳情請洽寶島眼鏡門市人員，贈品數量有限，贈完或不可抗力之因素寶島眼鏡將以等值商品替代