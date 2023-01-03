　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

寶島眼鏡挑戰極致配戴體驗　極輕細、超減壓！網友笑虧 : 超沒存在感

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

▲▼寶島眼鏡,極‧舒適系列,2023纖細輕款,減壓,眼鏡。（圖／翻攝自影片）

▲「極‧舒適系列」2023纖細輕款，鏡框最輕小於8克，長時間配戴也不易疲勞！（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

眼鏡一族經常遇到的生活困擾，像是挑了喜歡的鏡框，但無奈鏡框總是好重，戴到感覺鼻樑都快被壓扁，還會壓出紅色印記，就連雙耳也被眼鏡壓得好疼，「寶島眼鏡」為了解決眼鏡族的痛點，依照40年數據傾盡功力打造出「極‧舒適系列」，新推出的2023纖細輕款，挑戰極輕、極細、極減壓設計，讓人戴了眼鏡就像沒戴一樣舒服自在；擁有多種機能設定的「極‧舒適系列」2023纖細輕款更以超值價回饋顧客，整付配到好只要1,980元起，讓超多網友想立刻手刀衝門市試戴。

眼鏡在臉上的「時尚存在感」最好是讓人一眼就能看見，但體感上卻是必須反其道而行，不讓眼鏡重量帶來任何壓迫感；寶島眼鏡「極·舒適系列」2023纖細輕款眼鏡做到了！它被網友笑虧是「超沒有存在感」的眼鏡，因為採用純鈦材料等最輕材質，鏡框最輕少於8克*，甚至比一副藍牙耳機還輕，比一包面紙更沒有存在感，就算是長時間配戴也不易疲勞。

不只是從材質方面下功夫，眼鏡造型也要達成輕量目標！「極·舒適系列」2023纖細輕款的鏡框最細小於0.1公分*，比牙籤跟筆芯還細！帶來加倍輕鬆的配戴感受外，符合當代潮流的極簡外型眼鏡，還能幫整體造型穿搭加分；當配戴感舒適，再加上滿意眼鏡為自己帶來的視覺效果，每次亮相登場就會更加充滿自信。

▲▼寶島眼鏡,極‧舒適系列,2023纖細輕款,減壓,眼鏡。（圖／翻攝自影片）

▲「極‧舒適系列」鏡框最細小於0.1公分，簡約外型，讓你戴上了還能時尚好看。

「極·舒適系列」2023纖細輕款不僅符合臉型工學，極輕設計讓人配戴不易疲勞，細節同樣做好做滿。為了有效減輕鼻樑壓力採用減壓空氣鼻墊，具備減壓伸縮緩衝功能，且材質柔軟更好貼合，久戴也能不留痕，更棒的是能夠防滑，不會一低頭或一個稍大動作，眼鏡就瞬間位移對不了焦，拿下眼鏡時再也不見鼻樑上又紅又醜的壓痕，舒服配戴好有感。

▲▼寶島眼鏡,極‧舒適系列,2023纖細輕款,減壓,眼鏡。（圖／翻攝自影片）

▲寶島眼鏡「極‧舒適系列」2023纖細輕款，緩衝鼻墊久戴不易留下壓痕，讓你運動時也不會輕易滑落。

不論是從商品材質、零件細節、鏡框細節到工藝處理，「極·舒適系列」2023纖細輕款都呈現出高品質、高功能性及高機能性，挑戰眼鏡工藝的極限成就，集極輕、極細、防滑無痕之大成的作品；寶島眼鏡希望讓有需求的人也能無痛入手，因此推出超有誠意的實惠價格，現在「極舒適系列」2023纖細輕款整付配到好只要1,980元起，而且買就送專屬配件組；滿3,500元再送葉黃素＋魚油（30粒／價值$800）。現在上寶島眼鏡EYESmart會員網站，一次就能AR試戴所有極舒適系列框款，省去前往門市與現場試戴的壓力，連試戴都超減壓 ! 想快點拿到的人更可以直接下單購買，最想要的美麗「視」界就此展開。

快上官網了解更多：https://bit.ly/3FNRlL9

▲▼寶島眼鏡,極‧舒適系列,2023纖細輕款,減壓,眼鏡。（圖／翻攝自影片）

▲寶島眼鏡「極‧舒適系列」2023纖細輕款，升級輕薄體驗之餘，也不忘打造多款時尚造型，整付配到好更只要1,980元起。

*小於8克（不含鏡片）商品以鏡片模版標示為準，商品重量誤差值為正負10%，以商品實物為主
*以實際商品最窄面為基準，正負誤差值為10% 
*緩衝/氣墊鼻墊具有調節配戴壓力功能，配戴效果因人而異？
*活動詳情請洽寶島眼鏡門市人員，贈品數量有限，贈完或不可抗力之因素寶島眼鏡將以等值商品替代

ET快訊
快訊／他單場狂轟71分！　創NBA本季新高紀錄
他見「展示女模特」　好奇一摸竟是女屍
萊爾富茶葉蛋也漲了！　每顆變13元
快訊／佈局2024總統大選　柯文哲將訪美
「鷹眼」雙腿被輾過！　大量出血嚴重傷勢曝
快訊／蘇貞昌定調「發現金」！　1800億扣除開支還稅於民
快訊／「甩尾天王」逝世！　出車禍享年55歲
丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！　1舉動默認婚變：要重新開始
快訊／高雄街道有不明爆裂物！　警拉封鎖線急call防爆小組
快訊／桃園角頭「黑人」遭槍殺！兒招魂下跪痛哭：爸回家了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

輕鬆救眼力！寶島眼鏡漸進多焦鏡片2980元起　年終歡樂送　好康週週抽iPhone

萊爾富茶葉蛋也漲了！每顆10元變13元　同步祭優惠最低1元就能吃

寶島眼鏡挑戰極致配戴體驗　極輕細、超減壓！網友笑虧 : 超沒存在感

美式、拿鐵買2送2！　4大超商「開工咖啡優惠」一次看

擺脫文明病從「筋膜」顧起　疏通全身就靠它！

明天衝了！速食店「買1送3」爽嗑2周　加碼吃1元烤雞、肉桂捲

「仕高利達春節禮盒」聯名新港奉天宮！買威士忌送「祈福錢母」順心又招財

馬爹利攜手影帝梁朝偉　超越自我演繹「人生是場飛翔」！更喜迎兔年推出新年限量雙禮盒

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

采子「雙劈」消失1年8個月回來了　深夜黑白影片唱：原諒我懷疑自己

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

長榮航勤董衝第一線盤櫃　交長要求「妥善照顧員工」

萊爾富茶葉蛋也漲了！每顆10元變13元　同步祭優惠最低1元就能吃

寶島眼鏡挑戰極致配戴體驗　極輕細、超減壓！網友笑虧 : 超沒存在感

美式、拿鐵買2送2！　4大超商「開工咖啡優惠」一次看

擺脫文明病從「筋膜」顧起　疏通全身就靠它！

明天衝了！速食店「買1送3」爽嗑2周　加碼吃1元烤雞、肉桂捲

「仕高利達春節禮盒」聯名新港奉天宮！買威士忌送「祈福錢母」順心又招財

馬爹利攜手影帝梁朝偉　超越自我演繹「人生是場飛翔」！更喜迎兔年推出新年限量雙禮盒

跨年放煙火「射在她衣服上」　2孩媽衰被炸死！人群中爆炸畫面曝光

遭槍殺原因曝！桃園角頭「黑人」當街被擊斃　友透露：跟這案有關

應徵28K法律研究助理「要收600報名費」！執行長解釋1句　網友更火

美軍12月低調訪台　蘇貞昌：怎樣守住國家「自己要有決心」

1800億共享講不清連綠委都傻眼　王鴻薇轟蔡英文還稅「愚」民

王浩宇挺內閣改組　仍不捨喊：對支持度35％的閣揆「沒必要羞辱」

iPhone 15爆料出爐！分析師曝這三大新改變

陳其邁力挺續任閣揆　蘇貞昌：沉默螺旋中挺身而出備感溫暖

快訊／NBA騎士米歇爾單場狂轟71分　生涯代表作領軍宰公牛

金門學校地下室「電線燒融」冒濃煙　千名師生疏散...警消急救援

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

消費熱門新聞

4大超商「開工咖啡優惠」一次看

台北跨年「心聲花火」限時開放

明天衝！速食店「買1送3」爽吃2周

擺脫文明病從「筋膜」顧起

限時搶買！超商新年美式、拿鐵買7送7

超商美式、拿鐵買1送1限定4天搶喝

「仕高利達春節禮盒」聯名新港奉天宮！

限時6天！超商美式、拿鐵買7送7爽喝

寶島眼鏡極‧舒適系列　網友笑虧超沒存在感

有1元美式！超商超市跨年咖啡優惠懶人包

超商今天大杯特濃美式、拿鐵買3送3

超商大杯美式、拿鐵買2送2爽喝3天

超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝3天

「8大速食+5家手搖」跨年優惠先看

更多熱門

相關新聞

基隆5區域停水減壓16小時　18日22時起斷水

基隆5區域停水減壓16小時　18日22時起斷水

台灣自來水公司公告，因應基隆市富狗橋下漏水修復作業，自12月18日晚間22時起到19日下午14時止，基隆市仁愛區、信義區、中正區、中山區及安樂區等區域將停水16個小時，估計停水戶數為1萬8844戶，提醒民眾要盡早儲水，以免造成管線末端用戶無水可用。

婦看不清楚以為近視！就醫才知是白內障

婦看不清楚以為近視！就醫才知是白內障

寶島眼鏡漸進多焦鏡片2980元起

寶島眼鏡漸進多焦鏡片2980元起

寶島眼鏡年終歡樂送加碼　週週抽iPhone

寶島眼鏡年終歡樂送加碼　週週抽iPhone

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

關鍵字：

寶島眼鏡極‧舒適系列2023纖細輕款減壓眼鏡

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

謝金河曬陶朱隱園夜景　18億的視角網看哭

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面