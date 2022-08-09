「不能用洗碗精？」見鏡片脫膜他一驚　內行曝1動作才NG：會壞

▲原PO用洗碗精洗眼鏡，卻發現鏡片似乎有受傷。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

眼鏡一天不清洗，通常上面就會沾附髒汙，所以有人習慣天天洗。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他有看別人建議，都用洗碗精洗眼鏡，「可是我天天用洗碗精清洗，發現眼鏡已經有脫膜的現象了」，忍不住求助，「是不是眼鏡不能用洗碗精洗得太頻繁？」話題引發一陣討論。

這位網友發起閒聊，「眼鏡天天用洗碗精清洗 會脫模（膜）嗎？」文中表示，他看人家說眼鏡要用洗碗精清洗，才洗得乾淨，但他天天都這樣做，卻發現眼鏡的表層膜有損傷的情況，「是不是眼鏡不能用洗碗精洗得太頻繁？天天洗不行嗎？」

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貼文讓不少人納悶，「我洗了5年，沒事」、「我洗1年了，沒事，有時候一天洗2次。」就有網友提到可能影響的關鍵1點，「只能用冷水，溫水洗多層膜會壞掉」、「你該不會用熱水吧」、「用天然洗碗精洗ok，但不要用熱水。」

還有人提醒，「眼鏡要避開有大量蒸氣的地方，例如：洗澡、炊事」、「除了洗的溫度，有些人會帶去洗澡泡溫泉，這些溫度也容易脫膜」、「雨水、熱水比較容易脫膜。」也有網友指出，「貴的鏡片也是會脫膜，只是比較耐用」、「一定會脫膜，時間問題」、「眼鏡是消耗品。」

▲網友提醒，眼鏡最好避開有大量蒸氣的地方。（示意圖／記者劉維榛攝）

本站曾報導《用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用 網驚：是真的》，去眼鏡行配眼鏡時，店家都會附眼鏡盒與眼鏡布，就有不少人會拿布來擦拭鏡片，不過這樣的動作其實很NG，因為無論是用哪一種布，上頭都會卡灰塵，再用來摩擦鏡片確實有可能造成刮痕。

至於最保險的清潔方式，則是用洗碗精清洗，洗完用不要用擦的，而是用面紙「壓乾」水分。另外，最好也別用含皂的清潔劑，像是肥皂、沐浴乳等等，因為可能會傷到鏡片的表層膜。