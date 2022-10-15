輕鬆救眼力！寶島眼鏡漸進多焦鏡片2980元起　年終歡樂送　好康週週抽iPhone

▲「寶島眼鏡」邀請「零瑕疵女神」賈靜雯擔任代言人，完美詮釋「40+」應有的人生態度。（圖／寶島眼鏡官網）

消費中心／綜合報導

進入熟齡後看近不清楚、看遠也不清晰，長時間盯著螢幕，40歲左右就有老花眼，原本的近視眼鏡已經不敷使用，又不想再加一付老花眼換鏡，看到同樣進入不惑年紀的女神賈靜雯似乎沒有這些問題，想知道女神賈靜雯視時不惑的秘密？快來了解寶島眼鏡NEOS漸進多焦鏡片2980元起，看遠看近一付搞定，任何距離都電力不減。

鏡頭前0瑕疵的女神賈靜雯，日前在臉書上曝光戴眼鏡的形象照，網友們驚呼「戴眼鏡也超好看超美的」、「賈靜雯有近視？！」、「太漂亮了」，原來她擔任寶島眼鏡的優雅代言人，才透露其實她也有近視加上老花的困擾，平時要花很多時間看密密麻麻的台詞劇本，劇本上做滿各種筆記重點，近看久了突然看遠也要看清晰才行，視野經常在劇本、表演場景交錯切換，她沒讓其他人發現視力的困擾，全是因為她有秘密武器「寶島眼鏡」！來自日本光學大廠的NEOS漸進多焦鏡片，看遠看近一付搞定，而且不滿意保證退費，讓賈靜雯擦亮視野，她也提醒「在這個數位3C時代，保護眼睛是最重要的小事，如果真的看不清楚要早點面對」。

寶島眼鏡的NEOS漸進多焦鏡片可以滿足遠、中、近距離視線，焦距平緩轉換更舒適，也可以快速適應，還可以配喜歡的時髦鏡框看起來更時尚，讓老花不再是惱人的問題！

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2022年就該擁有全新視界。日本大廠NEOS漸進多焦鏡片讓你低頭滑手機，遠看全美景毫不費力，加上超多優惠享到飽，還不快到寶島眼鏡！ 先上官網搶先體驗吧：https://bit.ly/3xi11tR

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