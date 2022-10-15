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輕鬆救眼力！寶島眼鏡漸進多焦鏡片2980元起　年終歡樂送　好康週週抽iPhone

▲▼寶島眼鏡,多焦鏡片,賈靜雯。（圖／寶島眼鏡提供）

▲「寶島眼鏡」邀請「零瑕疵女神」賈靜雯擔任代言人，完美詮釋「40+」應有的人生態度。（圖／寶島眼鏡官網）

消費中心／綜合報導

進入熟齡後看近不清楚、看遠也不清晰，長時間盯著螢幕，40歲左右就有老花眼，原本的近視眼鏡已經不敷使用，又不想再加一付老花眼換鏡，看到同樣進入不惑年紀的女神賈靜雯似乎沒有這些問題，想知道女神賈靜雯視時不惑的秘密？快來了解寶島眼鏡NEOS漸進多焦鏡片2980元起，看遠看近一付搞定，任何距離都電力不減。

鏡頭前0瑕疵的女神賈靜雯，日前在臉書上曝光戴眼鏡的形象照，網友們驚呼「戴眼鏡也超好看超美的」、「賈靜雯有近視？！」、「太漂亮了」，原來她擔任寶島眼鏡的優雅代言人，才透露其實她也有近視加上老花的困擾，平時要花很多時間看密密麻麻的台詞劇本，劇本上做滿各種筆記重點，近看久了突然看遠也要看清晰才行，視野經常在劇本、表演場景交錯切換，她沒讓其他人發現視力的困擾，全是因為她有秘密武器「寶島眼鏡」！來自日本光學大廠的NEOS漸進多焦鏡片，看遠看近一付搞定，而且不滿意保證退費，讓賈靜雯擦亮視野，她也提醒「在這個數位3C時代，保護眼睛是最重要的小事，如果真的看不清楚要早點面對」。

寶島眼鏡的NEOS漸進多焦鏡片可以滿足遠、中、近距離視線，焦距平緩轉換更舒適，也可以快速適應，還可以配喜歡的時髦鏡框看起來更時尚，讓老花不再是惱人的問題！

作你時尚擔當的寶島眼鏡，要幫每個消費者取得完美「視角」，無論是老花眼還是近視眼，都可以搭配超值好康。寶島眼鏡年終歡樂送滿$3,000現折$300，累計無上限（拋棄式隱形眼鏡、藥水及EYE嚴選商品除外），滿萬還週週抽iPhone 14！正值10月週年慶活動，今年不只百貨有亮點，寶島眼鏡推出更狂優惠，10月週年慶加碼25%，全館購物滿$5,000送500點，隱眼滿$666還能獲得購物金$100，累積回饋最高35%，就連零瑕疵女神賈靜雯都要大喊，還不配？！別鬧了！

2022年就該擁有全新視界。日本大廠NEOS漸進多焦鏡片讓你低頭滑手機，遠看全美景毫不費力，加上超多優惠享到飽，還不快到寶島眼鏡！ 先上官網搶先體驗吧：https://bit.ly/3xi11tR

【產品優惠資訊】
1. 日本光學大廠NEOS漸進多焦鏡片2,980元起 　
2. 看遠看近，一付搞定　
3. 不滿意保證退費

【年終歡樂送優惠資訊】
1. 全館消費滿$3,000現折$300（累計無上限，拋棄式隱形眼鏡、藥水及EYE嚴選商品除外）
2. 滿萬週週抽iPhone 14

【週年慶優惠資訊】
1. 10月週年慶加碼25%，最高總回饋35%
2. 全館單筆滿額10% 限時點數回饋；滿 $5,000送500點（限15,000名） ；限時點數限用至2022/12/31
3. 隱眼滿額加碼15%；滿 $666送購物金$100（限12,000名）；購物金不限使用門檻，可於下筆消費折抵，限用至2022/11/10
►活動限會員需上寶島眼鏡APP領取，若未下載寶島眼鏡APP之會員，恕無法參與本活動

北市衛器廣字第111100099號
衛部醫器輸壹字第016106號
衛部醫器製壹字第006036號
 

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