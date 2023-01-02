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社會 社會焦點 保障人權

超衰跨年夜！愛車遭追撞「摔下邊坡卡水溝」　惡駕駛加速逃了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名何姓駕駛將愛車停在路旁，沒想到卻遭後方轎車高速追撞，導致愛車90度摔下邊坡，而肇事駕駛也不顧自己的車子是否損傷，一邊噴裝備、一邊加速駛離現場，不過整起過程都被監視器畫面錄下，現在警方已鎖定肇事車輛，將通知駕駛到案說明。

▲▼高雄大寮肇事逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黑車從後方撞上白車，導致白車率下邊坡。（圖／記者許宥孺翻攝）

一名季姓女子於臉書社團Po文表示，麻煩各位鄉民們幫忙，我家的車放在路邊被撞，而肇事車肇逃了！12月31日晚上約20：30～ 20：50左右，請經過的鄉民有看到該黑色車輛的車牌號碼，或是有錄到的監視畫面幫忙提供，無限感激。

▲▼高雄大寮肇事逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黑車車前保險桿掉落，但駕駛仍加速逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

文中也附上一段監視器畫面，影片中可見，一輛白色自小客車靜止停在路旁，突然遭後方的黑色自小客車高速撞上，整台車摔下邊坡，90度橫躺卡在邊溝，車屁股左側明顯被撞得稀巴爛；而黑車駕駛肇事後，人未下車查看，只將車子倒退，也不顧車前保險桿掉落，就將車子加速駛離。

網友看完影片後表示，「你的車幫他擋下了、不然下去的應該是他了⋯」、「太扯了」、「好誇張」、「這應該又是酒駕，先跑再說！」、「這台直接送下橋欸 太猛了」。也有網友建議：「「報警，警察會幫你找附近監視器」、報警然後找尋修車廠應該會有著落。」

▲▼高雄大寮肇事逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼白車慘被撞下邊坡卡在水溝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄大寮肇事逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，這起事件發生在31日跨年夜，警方獲報，大寮區內坑路晚間8點49分發生一起車禍，警方立即到場處理並疏導交通。

經調查，何姓駕駛將自小客車停在內坑路路邊，未料卻遭另一台自小客車從後方追撞，導致車輛掉落邊坡，所幸無人受傷，而該車輛肇事後就駛離現場。警方立即調閱監視器，目前已鎖定肇事車輛，將迅速通知肇事駕駛到案說明，依法偵辦。

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