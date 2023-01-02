　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別和錢過不去！高雄百歲人瑞可領1萬元現金　1／3最後期限

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄發放重陽敬老禮金，百歲人瑞最高可拿1萬元現金。（圖／記者周宸亘攝）

記者許宥孺／高雄報導

別跟錢過不去！高雄市政府自去年9月起發放重陽敬老禮金，百歲人瑞甚至可領到最高1萬元現金。原定最後補領期限為2022年12月31日，因適逢連假，因此延至2023年1月3日。社會局提醒，請長輩把握最後期限，逾期無法再補領。

高雄市今年重陽節敬老禮金自9月20日起發放，55至64歲原住民及65至79歲每人致贈1000元、80至89歲每人1500元、90至99歲每人5000元、100歲以上人瑞每人1萬元，發放金額達6.2億，今年有近51萬位長輩可領到禮金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降,長輩,長者,老人,注意保暖,心血管疾病。（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄有51萬名長輩可領到重陽禮金。（圖／記者周宸亘攝）

社會局指出，今年重陽敬老禮金由各區公所派員親自送達或以轉帳方式匯入帳戶，以表達市府對長者關懷之意。重陽敬老禮金致贈作業，原補領期限至111年12月31日，因適逢假日故延至2023年1月3日為最後補領日。

社會局指出，欲補領重陽節敬老禮金的民眾，請於1月3日至社會局老人福利科（高雄市苓雅區四維三路2號9樓）補領，補領時請攜帶長輩個人身分證及私章（若為代領，請代領人亦須帶身分證、印章）。

社會局提醒，部分長輩為採郵局帳戶轉帳，敬老禮金已於2022年9月20日入帳，可先確認郵局帳戶，避免白跑一趟。

ET快訊
徐凱希分手了！　情斷2年高帥男友
長勤董座搬行李！員工猛酸「演什麼」　爆1個月沒上內部App
搬行李影片曝！　董事長滿頭大汗：還是靠自己
快訊／新店女工人重摔4樓鷹架！　昏迷搶救中
台中最優公車司機是他！　一句話救了學生
「綁肉羹的塑膠繩」賣300元　4個人下單了！內行曝內幕：水很
蘿莉塔帥老公身份起底！　「6年前同上節目」互動藏玄機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

董座搬行李演戲？被爆1個月沒上內部APP　長勤：抹黑令人遺憾

大陸返台首日陽性率27.8%　莊人祥：基因定序最快周五有結果

長勤員工請假罷工！董事長衝第一線搬行李「滿頭大汗」：還是靠自己

長勤董座現身搬行李！員工猛酸「演甚麼」　爆1個月沒上內部APP

「綁肉羹的塑膠繩」賣300元　4個人下單了！內行曝暗黑內幕：水很深

快訊／收假日防雨彈開炸！2縣市大雨特報　警戒區出爐

見兒子收到「動員召集預告書」　台大醫心驚：保佑台灣

別和錢過不去！高雄百歲人瑞可領1萬元現金　1／3最後期限

長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒

交大前校長郭南宏染疫併發急性心肌炎辭世　享壽87歲

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

宋慧喬遇霸凌仔「一拳貓下去」　身上全是疤...佈局18年復仇

董座搬行李演戲？被爆1個月沒上內部APP　長勤：抹黑令人遺憾

大陸返台首日陽性率27.8%　莊人祥：基因定序最快周五有結果

長勤員工請假罷工！董事長衝第一線搬行李「滿頭大汗」：還是靠自己

長勤董座現身搬行李！員工猛酸「演甚麼」　爆1個月沒上內部APP

「綁肉羹的塑膠繩」賣300元　4個人下單了！內行曝暗黑內幕：水很深

快訊／收假日防雨彈開炸！2縣市大雨特報　警戒區出爐

見兒子收到「動員召集預告書」　台大醫心驚：保佑台灣

別和錢過不去！高雄百歲人瑞可領1萬元現金　1／3最後期限

長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒

交大前校長郭南宏染疫併發急性心肌炎辭世　享壽87歲

董座搬行李演戲？被爆1個月沒上內部APP　長勤：抹黑令人遺憾

23歲妹接觸發霉玉米狂咳1個月　一檢查「肺長滿黃麴黴菌」超嚇人

大陸返台首日陽性率27.8%　莊人祥：基因定序最快周五有結果

徐凱希分手2年高帥男友！　低調認「結束一段感情」洩近況

會面聊美國政局　謝國樑讚楊安澤參選經驗「開啟亞洲人新頁」

最環保葬禮！紐約批准「人體堆肥」葬法　遺體化作泥土再利用

長勤員工請假罷工！董事長衝第一線搬行李「滿頭大汗」：還是靠自己

快訊／新店女工人不明原因重摔4樓鷹架！昏迷送醫搶救中

屁狗庭院挖坑被抓包　二哈心虛夾尾…洞裡冒「不知情共犯」尷尬了

超衰跨年夜！愛車遭追撞「摔下邊坡卡水溝」　惡駕駛加速逃了

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

竹科遊日潮　爆10團有9團必跑「極樂行程」

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

紫南宮1年湧入54萬信徒！借3.3億錢母還款6億

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

自陸返台「唾液PCR」昨採524人次　陽性率27.8%

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

一張照曝台灣人多怕冷！羽絨外套暖不暖？靠這招免當冤大頭

軍訓役男寢室打麻將！退伍嗨喊：5中隊賭場

獨／穩住航班！長榮航勤董總衝第一線盤櫃　請假「剩30多人」　

長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒

跨年殺豬公畫面超壯觀！金額驚呆一票人

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

更多熱門

相關新聞

高雄夢時代跨年台下群毆　2屁孩送醫

高雄夢時代跨年台下群毆　2屁孩送醫

高雄市跨年不平靜！一段影片被放到網路，強調在跨年夜活動當天晚間，夢時代廣場公園有發生群毆情況，畫面清楚拍下一群人推擠互毆，影片長度為46秒；警方出面說明有2人受傷，互不提告傷害，但會追究違反社會秩序維護法的相關責任。

高雄警臨檢酒店　低胸短裙妹比客人多

高雄警臨檢酒店　低胸短裙妹比客人多

高雄鳳山大樓深夜陷火海　母女嗆傷送醫

高雄鳳山大樓深夜陷火海　母女嗆傷送醫

高雄大寮槍擊釀1死1傷最後嫌犯投案

高雄大寮槍擊釀1死1傷最後嫌犯投案

獨／高雄跨年街頭拳賽！鄰居為噪音互毆送醫

獨／高雄跨年街頭拳賽！鄰居為噪音互毆送醫

關鍵字：

高雄高雄市社會局重陽禮金

讀者迴響

熱門新聞

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

18歲男星陳屍家中！死因是藥物過量…雙親悲揭真相

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死

蔡依林台下驚見「長髮妹掉出雙球」！大尺度畫面瘋傳

竹科遊日潮　爆10團有9團必跑「極樂行程」

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

卡丁車樂園元旦大亂鬥！工作人員慘遭圍毆

台南恐怖車禍身分曝！3死最年輕僅16歲

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面