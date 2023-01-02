別和錢過不去！高雄百歲人瑞可領1萬元現金　1／3最後期限

▲高雄發放重陽敬老禮金，百歲人瑞最高可拿1萬元現金。（圖／記者周宸亘攝）

記者許宥孺／高雄報導

別跟錢過不去！高雄市政府自去年9月起發放重陽敬老禮金，百歲人瑞甚至可領到最高1萬元現金。原定最後補領期限為2022年12月31日，因適逢連假，因此延至2023年1月3日。社會局提醒，請長輩把握最後期限，逾期無法再補領。

高雄市今年重陽節敬老禮金自9月20日起發放，55至64歲原住民及65至79歲每人致贈1000元、80至89歲每人1500元、90至99歲每人5000元、100歲以上人瑞每人1萬元，發放金額達6.2億，今年有近51萬位長輩可領到禮金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄有51萬名長輩可領到重陽禮金。（圖／記者周宸亘攝）

社會局指出，今年重陽敬老禮金由各區公所派員親自送達或以轉帳方式匯入帳戶，以表達市府對長者關懷之意。重陽敬老禮金致贈作業，原補領期限至111年12月31日，因適逢假日故延至2023年1月3日為最後補領日。

社會局指出，欲補領重陽節敬老禮金的民眾，請於1月3日至社會局老人福利科（高雄市苓雅區四維三路2號9樓）補領，補領時請攜帶長輩個人身分證及私章（若為代領，請代領人亦須帶身分證、印章）。

社會局提醒，部分長輩為採郵局帳戶轉帳，敬老禮金已於2022年9月20日入帳，可先確認郵局帳戶，避免白跑一趟。