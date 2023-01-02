快訊／自陸返台「唾液PCR」昨採524人次　陽性率27.8%

▲自陸返台「唾液PCR」昨採524人次，陽性率27.8%。（圖／資料照／桃機提供）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸乘客加強檢疫專案元旦上路，指揮中心發言人莊人祥表示，昨(1/1)日自桃園國際機場入境之中國來臺旅客共採檢524人次，其中陰性為378人、陽性為146人，陽性率為27.8%。

中國大陸1/8起取消入境隔離措施，中央流行疫情指揮中心去年底宣布1/1起實施為期一個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對北京、上海、成都、廈門4個直航入境及金馬小三通乘客，在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

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指揮中心指揮官王必勝日前赴桃機視察也重申，國內從1/1零時起至1/31為止，除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，針對中國大陸入境航班乘客會有加強檢疫專案。

莊人祥昨下午受訪時表示，今日上午已有1航班、84名旅客完成採檢，旅客9:54下機、10:24採檢完成，整體約花費30分鐘，當中遇到的問題包括民眾收不到簡訊、填寫資料有誤，但都有人員協助完成，指揮中心也會更新系統，讓後續採檢流程更順暢。

根據指揮中心規劃，自陸入境的直航航班會集中在二航廈長廊D7、D8、D9停機坪辦理相關採檢，與其他旅客區隔。民眾採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理，陽性檢體則後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。