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港新生嬰被注射「十倍氯化鉀」亡　父痛斥：殺完人不承認就當沒事

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲香港一名女嬰被注射過量氯化鉀後死亡。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港一名女嬰出生不久後，在醫院被注射十倍的氯化鉀，之後不幸死亡。院方2021年初強調，並沒有對嬰兒造成重大傷害，但其後一直未有再公布相關情況。女嬰的父親近日受訪悲嘆，「我覺得好像在看電視劇，兩個人殺完人，只要沒有人承認，真的可以就當沒事。」

▲▼ 香港兒童醫院。（圖／翻攝自google地圖）

▲香港兒童醫院。（圖／翻攝自google地圖）

據《香港01》報導，香港兒童醫院2021年初發文稱，一名女嬰在接受第三劑氯化鉀注輸期間出現心搏過緩，及後心跳一度停頓；病人於5分鐘內恢復心跳及正常心律，而其血鉀水平亦逐漸下降。

新聞稿當時強調，事件並無對嬰兒造成重大傷害，病人正使用體外膜氧合器（ECMO葉克膜）以替代本身的心肺循環功能。

不過，院方之後一直未有公布女嬰的狀況。女嬰的父親受訪時還原事故情況，當時他們和我說沒有什麼事情，因為女兒當時正在使用體外循環機，「但之後我問了好幾次，是身體沒事而已，但心臟停了5分鐘，加上使用了那麼重的藥，這樣對心臟會有什麼影響？沒有人可以回答我說沒有事情。」

醫療事故發生後，女嬰的情況急轉直下，最終不幸病逝。醫院成立根源分析委員會調查相關事故，在電話會議上，2名醫生承認，女嬰被注輸10倍的氯化鉀，但事件起因卻未能確定。

女嬰父親表示，當時院方沒有解釋是否已翻查過點滴瓶輸液的速度及時間，2名醫生僅重覆表示，稀釋情況由2名護士負責，但由於不確定是誰及如何出錯，因此事件起因未能確定，「那2個護士都說自己沒有做錯，也說對方沒有做錯，大家都說對方是對的，這樣就沒了。」

雖然事件發生已近2年，但事故帶來的創傷，女嬰父親直言至今仍未能釋懷，眼見近日香港醫管局面對天瑜醫療事故同樣草草了事，因此期望透過公開自身經歷，促使香港醫管局認真看待每一個事故，不要放過改進的機會。

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