懷胎8月染新冠！她竟被「送錯病房」躺床慘死　肚中胎兒保不住

▲英國一名孕婦被送錯病房，又發生一連串醫療疏忽，最終宣告不治。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國孕婦蘇梅拉（Sumera Haq）懷胎8個月時確診新冠肺炎，出現嚴重胃痛及呼吸急促等症狀，起初在婦產科病房治療，後來竟被錯誤地轉移至內科病房，經歷一連串醫療失誤及疏忽後，入院治療3天仍不幸身亡。儘管她接受緊急剖腹，但肚中女兒艾拉（Ayra Butt）僅來到這個世界15分鐘，就被宣布死亡。

《鏡報》等外媒報導，本案發生於去年8月，但聽證會直至本周才召開。根據調查結果，37歲的蘇梅拉入院後，陸續發生急性腎損傷、血紅素過低等危急狀況，卻沒有獲得適當治療，反而被錯誤給予抗凝血藥物，腹部出現不明血塊，病情持續惡化，最後死於多重器官衰竭、腹部出血、新冠感染及肺炎。

法醫納迪亞（Nadia Persaud）直言，死者被轉移到內科病房，「對她而言不是合適的臨床環境」，治療過程缺乏多科整合規劃、密切監控及適當醫療升級，才會導致病情急速惡化，最終釀成憾事。

Pregnant mum and her baby died just two days apart after she was transferred to unsuitable ward, inquest hears https://t.co/rc54jOfsfw — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 27, 2022

41歲丈夫卡斯敏（Kasmin Butt）如今獨自撫養8歲及5歲孩子，「我找不到任何言語來形容我們家族感受到的傷害及痛苦，過去一年是一場活生生的惡夢，我不希望發生在任何人身上。」他稱讚蘇梅拉是一位非常優秀的妻子及母親，「她總是竭盡全力幫助別人，卻在人生最美好的年華去世，尤其讓人難以接受。」

對此，惠普斯十字醫院（Whipps Cross Hospital）坦承疏失，並向家屬致上深深歉意。但他們也宣稱，院方醫療程序已經進行重大改革，確保不再重蹈覆轍。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》