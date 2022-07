懷胎8月染新冠！她竟被「送錯病房」躺床慘死　肚中胎兒保不住

▲英國一名孕婦被送錯病房,又發生一連串醫療疏忽,最終宣告不治。(圖/取自免費圖庫pixabay)



記者吳美依/綜合報導

英國孕婦蘇梅拉(Sumera Haq)懷胎8個月時確診新冠肺炎,出現嚴重胃痛及呼吸急促等症狀,起初在婦產科病房治療,後來竟被錯誤地轉移至內科病房,經歷一連串醫療失誤及疏忽後,入院治療3天仍不幸身亡。儘管她接受緊急剖腹,但肚中女兒艾拉(Ayra Butt)僅來到這個世界15分鐘,就被宣布死亡。

《鏡報》等外媒報導,本案發生於去年8月,但聽證會直至本周才召開。根據調查結果,37歲的蘇梅拉入院後,陸續發生急性腎損傷、血紅素過低等危急狀況,卻沒有獲得適當治療,反而被錯誤給予抗凝血藥物,腹部出現不明血塊,病情持續惡化,最後死於多重器官衰竭、腹部出血、新冠感染及肺炎。

法醫納迪亞(Nadia Persaud)直言,死者被轉移到內科病房,「對她而言不是合適的臨床環境」,治療過程缺乏多科整合規劃、密切監控及適當醫療升級,才會導致病情急速惡化,最終釀成憾事。

