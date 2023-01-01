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快訊／台南飛車「自撞橋墩」再增1人不治！全車3死2傷

▲▼ 台南嚴重車禍 。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，造成3死2傷，目前肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南台17線新圍抽水站附近1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，猛烈撞擊力道，導致整輛車被撞爛，21歲陳姓男子受困車內，其餘4人都當場被拋出車外，造成3死2傷，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。

▲▼ 台南嚴重車禍 。（圖／記者林悅翻攝）

台南北門區新圍抽水站（台17線南下車道）1日下午2時44分許發生1起嚴重車禍，119據報出動北門、將軍、學甲、七股等消防分隊及嘉義縣消防局支援布袋消防分隊消防護人車，共計7車16人前往搶救，現場發現1部自小客車衝撞橋墩，4人拋出車外、1人受困車內。下午3時3分許，救護人員將第1名傷者男子救出，意識不清，送麻豆新樓醫院救治；緊接著第2名35歲男子被救出，意識昏迷，送佳里奇美醫院救治，經急診團隊全力搶救，最後仍傷重不治身亡。

▲▼ 台南嚴重車禍 。（圖／記者林悅翻攝）

第3名傷者32歲男子獲救時，意識清醒，被送柳營奇美醫院救治；第4名傷者40多歲阮姓女子救出時已無生命跡象，送往柳營奇美醫院急救，因傷重搶救不治；第5名傷者30多歲男子救出時也已無生命跡象，經送佳里奇美醫院急救，傷重搶救不治死亡 。

▲▼台南轎車自撞2死驚悚影片曝　4人「噴飛車外」撞成一團廢鐵。（圖／記者林悅翻攝）

台南市學甲分局據報出動警網到場管制交通，並進行車禍現場勘查與測繪蒐證，警方指出本車禍計陳男（酒測值待檢測）駕駛自小客車，車上搭載乘客郭男（資料待查）、戴男（資料待查）、蔡男（資料待查）、阮女（資料待查），沿台17線（南向北方向）行駛，行至事故路口，先自撞護欄後，左偏又撞擊中央分向島，全車翻覆在台17線南下車道上。

肇事主因部分，警方初步調查為陳姓駕駛自撞肇事，另駕駛是否酒駕尚待檢測，目前本起車禍造成佳里奇美醫院戴姓男子、郭姓男子及柳營奇美醫院阮姓女子等3人不治身亡，真正事原因及相關責任由警方調查中。

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