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快訊／台南台17線車禍奪2命！轎車撞橋墩成廢鐵4人噴飛

▲台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，造成2死3傷，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，造成2死3傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，猛烈撞擊力道，整輛車被撞爛，車上除21歲陳姓男子受困車內外，4人當場被拋出車外，共造成2死3傷，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。

▲台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，造成2死3傷，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南北門區新圍抽水站（台17線南下車道）1日下午2時44分許發生1起嚴重車禍，119據報出動北門、將軍、學甲、七股等消防分隊及嘉義縣消防局支援布袋消防分隊消防護人車，共計7車16人前往搶救，現場發現1部自小客車衝撞橋墩，4人拋出車外、1人受困車內，下午3時3分許，北門分隊救護人員將第1名傷者男子救出，意識不清，送麻豆新樓醫院救治；將軍分隊救護人員將第2名35歲傷者男子救出，意識昏迷，送佳里奇美醫院救治，目前仍在急救尚未脫離險境，命危。

▲台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，造成2死3傷，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分隊護人員將第3名傷者32歲男子救出，意識清醒，送柳營奇美醫院救治；布袋分隊救護人員將第4名傷者40多歲女子救出，惟已OHCA無生命跡象，以救護車送柳營奇美醫院急救，惟因傷重急救團隊搶救仍宣告傷重不治；七股分隊救護人員將第5名傷者30多歲男子救出，惟已OHCA無生命跡象，經以救護車送佳里奇美醫院急救，因傷重經急救團隊全力搶救仍谷天乏術宣告不治死亡 。

台南市學甲分局據報出動警網到場管制交通，並進行車禍現場勘查與測繪蒐證，警方指出本車禍計陳男（酒測值待檢測）駕駛自小客車，車上搭載乘客郭男（資料待查）、戴男（資料待查）、蔡男（資料待查）、阮女（資料待查），沿台17線（南向北方向）行駛，行至事故路口，先自撞護欄後，左偏又撞擊中央分向島，全車翻覆在台17線南下車道上。肇事主因初步調查駕駛陳男自撞肇事，另駕駛是否酒駕尚待檢測，目前真正事原因及相關責任由警方調查中

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