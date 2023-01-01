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威天宮浴火重建ING　112年元旦舉辦關聖帝君安座祈福大典

▲威天宮浴火重建ING，112年元旦舉辦關聖帝君安座祈福大典。（圖／威天宮提供）

▲威天宮舉辦關聖帝君安座祈福大典，由總護法戴水泉主持。（圖／威天宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

供奉台灣最大「室內關公神像」的桃園龜山威天宮，歷經4個月的重建和整理，在112年的元旦將運城關聖帝君祖靈迎回地下一樓的大殿，並舉辨關聖帝君安座祈福大典。威天宮總護法戴水泉表示，連月來，各方關懷與愛心讓創辨人、電視知名製作人李鵬信心大振，不只讓他感受到國人的人情味，也讓他更堅信對關聖帝君的信仰。

▲威天宮浴火重建ING，112年元旦舉辦關聖帝君安座祈福大典。（圖／威天宮提供）

▲前內政部長李鴻源出席威天宮關聖帝君安座祈福大典。（圖／威天宮提供）

戴水泉表示：「廟不怕燒，愈燒愈旺」，這次的火災就當作是威天宮的關聖帝君在發爐，讓大家早點脫離疫情，讓大家愈來愈旺，希望今年元旦祝福能發發發。威天宮主任委員黃文進說，希望今年關公聖誕就可以回到原本的大殿來幫 關聖帝君祝壽。而原本供奉在大殿的鎮殿之寶，由山西運城關公家廟贈與威天宮的青龍偃月刀和漢壽亭侯印，在火災後奇蹟似的從一樓大殿的殘骸中獲尋。

▲威天宮浴火重建ING，112年元旦舉辦關聖帝君安座祈福大典。（圖／威天宮提供）

目前，該把青龍偃月刀已請故宮的修復師處理修復完成，邀請信眾在過年期間到威天宮來摸刀摸印，向關聖帝君祈求升官發財。1日祈福大典的陪祭官還有威天宮副主任委員林宜養、威天宮桃園護法會長呂長安、前國策顧問李總集、立法委員湯惠禎、前內政部長李鴻源、前桃園都發局局長盧維屏、大坑里里長游輝鍾，除了祈求關聖帝君安座大典順利，也希望在元旦新年為大眾祈福。

▲威天宮浴火重建ING，112年元旦舉辦關聖帝君安座祈福大典。（圖／威天宮提供）

威天宮並準備500份的關公平安吊飾發送給祈福信眾，未料因湧入人潮太多，一名黃小姐因為沒拿到關公平安吊飾，隔天就要回美國而遺憾不已，後來還是廟方人員去與其它信眾協調，先割愛給黃小姐讓她滿足心願。

▲威天宮浴火重建ING，112年元旦舉辦關聖帝君安座祈福大典。（圖／威天宮提供）

威天宮同時也是發揚台海兩岸關公忠義精神的重要基地，山西運城市文物保護中心主任魏龍、山西運城解州關公廟文管所所長傅文元和顧問李新潮，也特別於今日關聖帝君安座祈福大典送上蘭花致意，祝福威天宮鳳凰涅磐，浴火重建，修復工程順利。威天宮於去(111年) 8月31日發生大火，重建之路引發各方關切。

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