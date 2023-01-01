　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣豬販屠刀換步槍　奔赴烏克蘭救災抗俄

記者陳詩璧、林緯平、梁建裕／專題報導

台灣兵役確定從4個月延長到1年政策，受到高度討論，曾參與烏俄戰爭的台灣兵呂子豪高度認同；他認為當兵1年，至少對武器有基本認識，各式作戰訓練時間都比短短4個月來得紮實。

原是豬販的呂子豪，在2022年3月前往烏克蘭，一開始待在難民營分送物資，直到發現真正需要幫忙的是前線，於是和同伴加入民兵訓練，赴前線戰區伊久姆打仗，同年6月底才回到台灣。

▲呂子豪（右1）和同隊戰友們合照，戰友們手上的國旗，集結了隊友們簽名，並帶回台灣。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）  

▲呂子豪（右1）和同隊戰友們合照，戰友們手上的國旗，集結了隊友們簽名，並帶回台灣。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

回想在烏克蘭前線3個月時間，「炮彈沒有停過！」他說，每天都是幾千枚、幾百枚轟炸，「最可怕是飛彈炸到我旁邊！我們在防守，空襲連續10幾分鐘、一次都幾10枚（飛彈），休停10幾分鐘，還繼續換班打。被轟炸的當下就是耳鳴，耳朵嗡嗡嗡2天。」歷經槍林彈雨，連睡覺、站崗都不時聽到空襲警報的日子，能熬到平安順利回台，他心存感激。因為，另一位台灣民兵曾聖光，已戰死沙場。

呂子豪和曾聖光，前後待在同一個單位。呂子豪今年6月22日回台，曾聖光則是6月底到同一單位報到。2人未曾共事，但有共同好友：澳洲籍民兵「忍者」。忍者會說中文，可能因此被先後分配搭擋呂子豪與曾聖光。

▲呂子豪（右2）日前到花蓮送曾聖光一程。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲呂子豪（右2）日前到花蓮送曾聖光一程。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

憾事發生後，他協助曾聖光姐姐與部隊聯絡，一直到骨灰運送回台，並到花蓮協助家屬辦後事。

「戰爭，根本不是電影中演的那樣！」　血戰沙場才是真相

雖然，呂子豪離開戰場後，曾聖光才進入同一個部隊，但曾聖光血染沙場，對呂子豪的衝擊很大，「如果6月份沒有回台灣，犧牲的會不會是自己？」他從友人的描述，拼湊出戰火的無情，「曾聖光與忍者躲在壕溝，在炮彈襲來的當下，靠近落點的曾聖光當場死亡，而重傷的忍者被拉出時，原本還有生命跡象，最後傷重不治身亡。」

這段經歷要從3月份談起。呂子豪剛飛抵波蘭，就直接前進烏克蘭的立維夫，接著再到基輔的難民營幫忙。過程中，曾到伊爾平送過物資，親眼目擊難民營慘況的他說：「難民營裡，都是有能力逃出來的人！真正需要幫忙的都在前線！」

▲(專題中心暫勿取)呂子豪說，民兵要先在基輔訓練一個月，包括了槍械使用及在無人工廠練習打靶。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲呂子豪提到到前線前，民兵要先在基輔訓練一個月，包括了槍械使用及在無人工廠練習打靶。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當下，他決定與英國反恐組織來的同伴，一起加入民兵訓練，「因為我們拿美式武器，烏克蘭前線使用蘇製武器。」適應前線慣用武器和簡單的體能訓練1個月後，原計畫前往亞速鋼鐵廠防守，但該地區後來投降。1個月後，呂子豪才帶著AK47前進伊久姆。

▲呂子豪在烏克蘭的行程，最後是在伊久姆前線戰爭1個半月。（圖／林宜潔製） 

▲呂子豪在烏克蘭的行程，最後是在伊久姆前線戰爭1個半月。（圖／林宜潔製）

「戰爭，根本不是電影中演的那樣！」呂子豪形容前線，敵方出動空拍機偵察後攻擊，炮彈連攻的次數密集，每一移動都膽戰心驚，「所到之處，幾乎都是廢墟，空氣中瀰漫屍臭味，載運士兵的車輛上、都掛著大串罹難士兵的名牌。」他回想那場景，情緒還是很難平復下來。

▲呂子豪（後排右5）和同部隊成員們合照。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲呂子豪（後排右5）和同部隊成員們合照。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

採訪時，呂子豪已經回台灣4個月，身上還是看得到烏俄大戰的影子。他頭戴烏克蘭logo鴨舌帽、面帶烏克蘭國旗口罩，參加座談會時，指著手上的烏克蘭代表色手環對來訪的我們說：「這個，他們看得比名錶還珍貴。」他從這場戰役，看到烏克蘭人民對國家的認同。

談到烏克蘭民兵團，呂子豪指出，即便是民兵，也有基本的薪水與休假。民眾報名後先到訓練基地報到，領取烏克蘭政府發放的銀行卡1張，表示軍餉將匯到此帳戶。呂子豪所待的部隊會讓民兵每打仗2週、休假1週。休假期間，他和同伴會回到基輔。

▲(專題中心暫勿取)呂子豪一開始到難民營協助傷患上藥或是運送物資。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲呂子豪一開始到難民營協助傷患上藥或是運送物資。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過，呂子豪說，在烏克蘭3個月期間都使用自己的信用卡，因為一直到他離開部隊、離開烏克蘭，甚至回到台灣確認過發放的銀行卡後，「軍餉」都沒進帳。

這趟「軍旅生涯」，他初估，總花費大約15萬元，這筆錢全然自己負擔。最初帶了巧克力、基本醫療用品和「普拿疼」等常備藥，也是自費。

呂子豪回台灣已經一段時間，晚上仍睡不好，常夢到烏克蘭前線轟炸過程而嚇醒，「得找時間去看精神科醫師了！」他開玩笑說。

瞞著家人支援前線　9成台人偷偷買機票就出發

▲猪寶寶肉品老闆陳金生（右）提到呂子豪（中）去烏克蘭期間有傳照片回來，才知道他去打仗。（圖／記者陳詩璧攝）

▲猪寶寶肉品老闆陳金生（右）提到呂子豪（中）去烏克蘭期間有傳照片回來，才知道他去打仗。（圖／記者陳詩璧攝）

根據呂子豪從戰友端所取得的資訊，截至2022年10月，已陸續有10位台灣人前往烏克蘭，他們分處不同部隊，任務也不同；有的待在難民營，有的選擇到前線，大家的共通點是都是獨自前往，「台灣人去烏克蘭，10個有9個都沒跟家人說。」呂子豪也是，偷偷買機票就出發。

同在豬肉攤工作的哥哥呂偉迪，提到弟弟去烏克蘭打仗，家人都是事後才知道，「那時他消失1個月，突然收到他傳來的照片，才知道人跑去烏克蘭打仗！全家錯愕、叫他趕快回來，但就聯絡不上，大家都很擔心。」鄰人豬寶寶肉品老闆陳金生說，呂子豪報喜不報憂，只傳和部隊弟兄開心合照，其他的沒有多說。

熱血的行動派，還有全民國防射擊教育中心CAMP66創辦人熊麒勝，直接贊助自主前往烏克蘭的台灣民兵防彈板、止血帶等裝備，「只要運得過去，都會儘量提供！」就他所知，截至2022年11月底，還有3名台灣人留在前線，其中1位民兵「八兩」遭炮彈攻擊，腳趾頭被炸斷2趾，送醫治療，預計身體狀況恢復後，才會回台灣。

烏俄戰役要打到何時？目前還看不到盡頭，截稿前，戰爭仍持續。

國際媒體曾提到「台灣是下一個烏克蘭」，認同這個論點的呂子豪說：「當初，烏克蘭也覺得不會打呀！結果，一開戰就打了3個月、6個月。」在美國眾議院議長裴洛西訪台前後，中國大陸的文攻武嚇更頻繁時，呂子豪更覺得全民國防有其必要性。

「你可以選擇不保護這個國家，但你可以選擇保護你的家人和你的愛人。」他認為，只有民眾做好隨時打仗的準備，才能防範於未然。

問呂子豪，如果有機會還會再回去嗎？他語氣肯定說：「會！只要能幫得上忙！並且在經費允許的情況下，一定帶著更多的物資前往，盡一份心力。」

相關新聞

同島一命瘋練兵

全民國防納入民間力量？　同島一命大練兵

「民防從教育做起」　救災、用槍觀念普及全民備戰狀態

最靚女力！備戰台海危機　保家衛國不分男女

ET快訊
排爆！　紫南宮外驚見百頂帳篷
羅志祥跨年表演「超猛1關鍵」被讚全台最強　PTT全服了
日本實施陸客「入境普篩」！　首日爆90例陽性
師傅開「客戶福斯」竟撞爛！　老闆遭控不認帳
白冰冰跨年淋雨唱《First Love》！　一開口驚呆：聽完
全文／蔡英文新年談話籲北京　「對話才有安全和幸福」
2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

改組聲浪不停！陳其邁謝謝蘇貞昌：內閣穩定政局才會穩定

馬英九出席藍元旦升旗　「噹」朱立倫議長選舉狀況多「要檢討」

元旦升旗一開口叫錯人！陳其邁喊糟糕…去議會一定慘了

2024邀請郭台銘「同舟」？　朱立倫話不說死：藍的、白的都歡迎

柯文哲當「最忠誠的台北市民 」　元旦喊話：別大灑幣債留子孫

抗中保台變和平保台？　賴清德伸雙手「尊英」：總統回答

最靚女力！備戰台海危機　保家衛國不分男女

轟民進黨每天抗中陷台於危險！　朱立倫強調「和陸」是重中之重

和平保台取代抗中保台？　柯文哲酸「變來變去」：民進黨沒中心思想

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

改組聲浪不停！陳其邁謝謝蘇貞昌：內閣穩定政局才會穩定

馬英九出席藍元旦升旗　「噹」朱立倫議長選舉狀況多「要檢討」

元旦升旗一開口叫錯人！陳其邁喊糟糕…去議會一定慘了

2024邀請郭台銘「同舟」？　朱立倫話不說死：藍的、白的都歡迎

柯文哲當「最忠誠的台北市民 」　元旦喊話：別大灑幣債留子孫

抗中保台變和平保台？　賴清德伸雙手「尊英」：總統回答

最靚女力！備戰台海危機　保家衛國不分男女

轟民進黨每天抗中陷台於危險！　朱立倫強調「和陸」是重中之重

和平保台取代抗中保台？　柯文哲酸「變來變去」：民進黨沒中心思想

解放軍公布30秒影片！控美軍機危險「擠壓」：嚴重違反國際法

曾文水庫人工增雨　經濟部水利署待命！

大陸多地公開感染率調查結果！北京超8成人染疫　四川破6成

元旦表演「凌晨三點就集合」　中山女高旗槍隊「禦寒藏玄機」

《ETtoday新聞雲》2022年度新聞人物出爐　第一名台灣人最不捨

澤倫斯基新年演說　預測2023戰勝俄羅斯

花1.3萬看101煙火卻「完全找不到」！飯店解釋1句…她轟：黑心詐騙

被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

改組聲浪不停！陳其邁謝謝蘇貞昌：內閣穩定政局才會穩定

防泌尿道感染！　泌尿醫激推：女生可多吃11種水果

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

政治熱門新聞

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

田慎節巨乳溢出螢幕　深V照告別2022年

蔡英文：規劃房貸補貼、跨縣市交通月票

選2024總統沒問題？　趙少康籲郭台銘「為退黨道歉」：重回國民黨

這個男人太狠了！蘇貞昌跨年秀5大政績　高喊繼續衝繼續拚

府前廣場擠9.5萬人賞煙火　蔣萬安首登舞台視角嗨喊「尖叫聲」

疫情解封湧跨年人潮　北捷運量比去年多9.4萬人次

全文／蔡英文新年談話　「對話才有幸福」

1800億全民共享！　綠委曝「發現金1前提」：政院盡量年關前處理

還稅於民可期待？　蔡英文：1800億適時研議與全民共享

孝琳台北跨年辣秀「一字馬」嗨翻4.1萬人　北捷運量比去年增5.8萬

高雄元旦升旗時間、地點出爐

蔡英文出席元旦升旗　蔣萬安唱國歌

揭民進黨「土豪」掌權　游盈隆評賴清德下一步：必撕破臉

更多熱門

相關新聞

最靚女力！備戰台海危機　保家衛國不分男女

最靚女力！備戰台海危機　保家衛國不分男女

爭議多時的兵役改革，終在去年（2022年）12月27日的「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」中，由蔡英文總統拍板宣布，我國義務役役期延長至1年。伴隨此重要「兵力結構調整」，除將精化原有部隊訓練內容，導入現代化模組訓練，更重要的是把民防系統納入改革討論。

「民防從教育做起」　全民備戰狀態

「民防從教育做起」　全民備戰狀態

同島一命大練兵

同島一命大練兵

烏克蘭跨年遇空襲　澤倫斯基痛批俄：與魔鬼為伍

烏克蘭跨年遇空襲　澤倫斯基痛批俄：與魔鬼為伍

烏克蘭再遭空襲嚴寒迎新　普丁視導俄國新艦成軍

烏克蘭再遭空襲嚴寒迎新　普丁視導俄國新艦成軍

關鍵字：

同島一命民防團體烏克蘭國土防衛部隊軍隊軍營民兵烏俄戰爭

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面