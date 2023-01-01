台灣豬販屠刀換步槍　奔赴烏克蘭救災抗俄

記者陳詩璧、林緯平、梁建裕／專題報導

台灣兵役確定從4個月延長到1年政策，受到高度討論，曾參與烏俄戰爭的台灣兵呂子豪高度認同；他認為當兵1年，至少對武器有基本認識，各式作戰訓練時間都比短短4個月來得紮實。

原是豬販的呂子豪，在2022年3月前往烏克蘭，一開始待在難民營分送物資，直到發現真正需要幫忙的是前線，於是和同伴加入民兵訓練，赴前線戰區伊久姆打仗，同年6月底才回到台灣。

▲呂子豪（右1）和同隊戰友們合照，戰友們手上的國旗，集結了隊友們簽名，並帶回台灣。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

回想在烏克蘭前線3個月時間，「炮彈沒有停過！」他說，每天都是幾千枚、幾百枚轟炸，「最可怕是飛彈炸到我旁邊！我們在防守，空襲連續10幾分鐘、一次都幾10枚（飛彈），休停10幾分鐘，還繼續換班打。被轟炸的當下就是耳鳴，耳朵嗡嗡嗡2天。」歷經槍林彈雨，連睡覺、站崗都不時聽到空襲警報的日子，能熬到平安順利回台，他心存感激。因為，另一位台灣民兵曾聖光，已戰死沙場。

呂子豪和曾聖光，前後待在同一個單位。呂子豪今年6月22日回台，曾聖光則是6月底到同一單位報到。2人未曾共事，但有共同好友：澳洲籍民兵「忍者」。忍者會說中文，可能因此被先後分配搭擋呂子豪與曾聖光。

▲呂子豪（右2）日前到花蓮送曾聖光一程。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

憾事發生後，他協助曾聖光姐姐與部隊聯絡，一直到骨灰運送回台，並到花蓮協助家屬辦後事。

「戰爭，根本不是電影中演的那樣！」 血戰沙場才是真相

雖然，呂子豪離開戰場後，曾聖光才進入同一個部隊，但曾聖光血染沙場，對呂子豪的衝擊很大，「如果6月份沒有回台灣，犧牲的會不會是自己？」他從友人的描述，拼湊出戰火的無情，「曾聖光與忍者躲在壕溝，在炮彈襲來的當下，靠近落點的曾聖光當場死亡，而重傷的忍者被拉出時，原本還有生命跡象，最後傷重不治身亡。」

這段經歷要從3月份談起。呂子豪剛飛抵波蘭，就直接前進烏克蘭的立維夫，接著再到基輔的難民營幫忙。過程中，曾到伊爾平送過物資，親眼目擊難民營慘況的他說：「難民營裡，都是有能力逃出來的人！真正需要幫忙的都在前線！」

▲呂子豪提到到前線前，民兵要先在基輔訓練一個月，包括了槍械使用及在無人工廠練習打靶。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當下，他決定與英國反恐組織來的同伴，一起加入民兵訓練，「因為我們拿美式武器，烏克蘭前線使用蘇製武器。」適應前線慣用武器和簡單的體能訓練1個月後，原計畫前往亞速鋼鐵廠防守，但該地區後來投降。1個月後，呂子豪才帶著AK47前進伊久姆。

▲呂子豪在烏克蘭的行程，最後是在伊久姆前線戰爭1個半月。（圖／林宜潔製）

「戰爭，根本不是電影中演的那樣！」呂子豪形容前線，敵方出動空拍機偵察後攻擊，炮彈連攻的次數密集，每一移動都膽戰心驚，「所到之處，幾乎都是廢墟，空氣中瀰漫屍臭味，載運士兵的車輛上、都掛著大串罹難士兵的名牌。」他回想那場景，情緒還是很難平復下來。

▲呂子豪（後排右5）和同部隊成員們合照。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

採訪時，呂子豪已經回台灣4個月，身上還是看得到烏俄大戰的影子。他頭戴烏克蘭logo鴨舌帽、面帶烏克蘭國旗口罩，參加座談會時，指著手上的烏克蘭代表色手環對來訪的我們說：「這個，他們看得比名錶還珍貴。」他從這場戰役，看到烏克蘭人民對國家的認同。

談到烏克蘭民兵團，呂子豪指出，即便是民兵，也有基本的薪水與休假。民眾報名後先到訓練基地報到，領取烏克蘭政府發放的銀行卡1張，表示軍餉將匯到此帳戶。呂子豪所待的部隊會讓民兵每打仗2週、休假1週。休假期間，他和同伴會回到基輔。

▲呂子豪一開始到難民營協助傷患上藥或是運送物資。（圖／呂子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過，呂子豪說，在烏克蘭3個月期間都使用自己的信用卡，因為一直到他離開部隊、離開烏克蘭，甚至回到台灣確認過發放的銀行卡後，「軍餉」都沒進帳。

這趟「軍旅生涯」，他初估，總花費大約15萬元，這筆錢全然自己負擔。最初帶了巧克力、基本醫療用品和「普拿疼」等常備藥，也是自費。

呂子豪回台灣已經一段時間，晚上仍睡不好，常夢到烏克蘭前線轟炸過程而嚇醒，「得找時間去看精神科醫師了！」他開玩笑說。

瞞著家人支援前線 9成台人偷偷買機票就出發

▲猪寶寶肉品老闆陳金生（右）提到呂子豪（中）去烏克蘭期間有傳照片回來，才知道他去打仗。（圖／記者陳詩璧攝）

根據呂子豪從戰友端所取得的資訊，截至2022年10月，已陸續有10位台灣人前往烏克蘭，他們分處不同部隊，任務也不同；有的待在難民營，有的選擇到前線，大家的共通點是都是獨自前往，「台灣人去烏克蘭，10個有9個都沒跟家人說。」呂子豪也是，偷偷買機票就出發。

同在豬肉攤工作的哥哥呂偉迪，提到弟弟去烏克蘭打仗，家人都是事後才知道，「那時他消失1個月，突然收到他傳來的照片，才知道人跑去烏克蘭打仗！全家錯愕、叫他趕快回來，但就聯絡不上，大家都很擔心。」鄰人豬寶寶肉品老闆陳金生說，呂子豪報喜不報憂，只傳和部隊弟兄開心合照，其他的沒有多說。

熱血的行動派，還有全民國防射擊教育中心CAMP66創辦人熊麒勝，直接贊助自主前往烏克蘭的台灣民兵防彈板、止血帶等裝備，「只要運得過去，都會儘量提供！」就他所知，截至2022年11月底，還有3名台灣人留在前線，其中1位民兵「八兩」遭炮彈攻擊，腳趾頭被炸斷2趾，送醫治療，預計身體狀況恢復後，才會回台灣。

烏俄戰役要打到何時？目前還看不到盡頭，截稿前，戰爭仍持續。

國際媒體曾提到「台灣是下一個烏克蘭」，認同這個論點的呂子豪說：「當初，烏克蘭也覺得不會打呀！結果，一開戰就打了3個月、6個月。」在美國眾議院議長裴洛西訪台前後，中國大陸的文攻武嚇更頻繁時，呂子豪更覺得全民國防有其必要性。

「你可以選擇不保護這個國家，但你可以選擇保護你的家人和你的愛人。」他認為，只有民眾做好隨時打仗的準備，才能防範於未然。

問呂子豪，如果有機會還會再回去嗎？他語氣肯定說：「會！只要能幫得上忙！並且在經費允許的情況下，一定帶著更多的物資前往，盡一份心力。」

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