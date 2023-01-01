獨／信號彈慶跨年「射後不理」！2023才10分鐘⋯高雄連2火警　　　　

▲高雄市九如三路發生雜草火警，目擊民眾認為疑似是信號彈造成 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

跨年似乎真的玩過了頭！高雄市在跨年倒數結束後，接連發生2起火警，其中在三民區九如三路一間日產汽車的展售中心後方的雜草「詭異」起火，消防隊抵達現場之後迅速滅火，根據目擊民眾的說法，就在倒數結束後，疑似有人發射信號彈，火光墜落之後就起火燃燒，另一起發生在大寮，也是雜草火警，也不排除是施放煙火導致，詳細起火原因還有待調查。

1日凌晨十二點倒數過後，高雄市消防局119的通報電話響起，表示在三民區九如三路發生火警，警消抵達現場之後，發現火勢就在一家日產汽車展售中心後方的雜草區域，火勢越燒越旺，警消翻過圍籬拉水線灌救，還好迅速將火勢控制，不過現場就是空地，怎麼會突然起火？

▲目擊民眾拍下火警發生前，在天空疑似是信號彈的光點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市九如三路發生雜草火警，目擊民眾認為疑似是信號彈造成 。（圖／記者吳奕靖攝）

根據目擊民眾的說法，他們在倒數完之後，發現天光出現疑似2個光點，很像是信號彈射向天空，然後緩緩從天降落，顏色也轉變成紅色轉成黃色，飄下來的地方距離火警地點非常近，所以目擊民眾認為兩者之間是有關係的。而在這起火警發生的同時，在大寮區力行路也同樣也一起雜草火警，不排除也是煙火造成，不過詳細原因都還有待警消進一步釐清。