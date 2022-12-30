前《超偶》高材生選手涉詐欺！　與男友創人頭公司洗錢3.3億

▲林鑫汝捲入詐騙洗錢案，全案已移送地檢署偵辦。（翻攝自網路）



圖文／鏡週刊

曾參加《超級偶像》第五屆選秀的歌手林鑫汝，為國立中正大學哲學系畢業的高材生，外型高挑亮麗，賽後淡出演藝圈，日前與其男友吳宗祐捲入詐騙洗錢案，金額高達新台幣3.3億，全案已移送地檢署偵辦。

據受害廠商指出，林鑫汝與其男友吳宗祐設立多家人頭公司，利用其中全方位及歐麥迪公司佯裝買家下單，再跟廠商表示為管控品質與執行情形要指定供應商，廠商遂向林鑫汝與其男友吳宗祐所指定的供應商下單，使受害廠商於不知情的情況下將高額價款給付予供應商。

事後發現供應商完全未做任何服務，卻白白收取高額款項，疑遭詐欺因而提告，檢警經過多方調查、抽絲剝繭後，­發現林鑫汝與其男友吳宗祐除有詐欺犯行外，亦涉及以循環交易的方式洗錢，由林鑫汝與其男友吳宗祐自人頭公司帳戶將款項匯出或以現金提領方式將款項挪為己用，用於購買豪宅2間及名車，甚至將款項轉至他處藏匿。

廠商指出，林鑫汝男友吳宗祐為掩飾詐騙行為，竟又於事後佯裝遭恐嚇，不斷派人騷擾，甚至找人舉牌、發傳單等，嚴重損害其商譽、不勝其擾。

受害廠商受訪無奈控訴，「吳宗祐從2017年到2021年，一直要我們先付款給指定廠商（其實是他們的人頭公司），最後又將錢轉回到他們公司，把款項納為己用，直到2021年1月就未再歸還代墊款，至今還欠7千多萬元。警方調查後發現是洗錢集團，28日已移送地檢署。」





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