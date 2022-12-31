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擴大公共運輸補貼！祭北中南三大通勤月票　「計畫春節前後出爐」

▲▼台鐵元旦連假疏運首日狀況。（圖／台鐵局）

▲交通部規劃北中南大三生活圈通勤月票。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

為穩定經濟民生，蔡英文總統今(31日)上午在總統府召開國安高層會議，拍板7項結論，包括擴大公共運輸補貼，減輕通勤族交通負擔。交通部表示，推動北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈通勤月票，涵蓋公車、捷運、台鐵和國道客運等，相關計畫明年春節前後將會出爐；另觀光旅遊套票也在研擬中。

蔡英文今宣布推出第一波經濟民生因應措施，包括擴大公共運輸補貼，由中央主導、地方參與，推動北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈通勤族公共運輸補貼方案。

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另花東及離島地區，以及個別縣市之旅運需求也將與地方政府溝通，採取因地制宜規劃通勤或觀光公共運輸。在降低民眾負擔的同時，達到鼓勵使用公共運輸工具，紓解交通壅塞及降低交通事故，也邁向淨零轉型的目標；並透過擴大公共運輸量能，擴大居住地點的選擇。

交通部表示，公共運輸補貼未來將有兩大塊，包括通勤通學月票，以及觀光旅遊套票，其中通勤通學月票，將針對北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈通勤月票，將由中央主導規劃。

交通部表示，針對通勤月票，有些地方政府也有些想法，公路總局將進一步與地方政府了解，公共運輸補貼方案過往概估政府補貼一半整體需要20多億元，但相關經費也仍待與地方政府討論評估，預計明年春節前後計畫將會出爐，目標明年第一季完成審查。至於觀光旅遊套票，也將由觀光局與相關地方政府和業者討論。

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