交通部點名五連任縣市死亡事故多？　台南市政府有話要說

▲交通部指全國交通事故30日死亡人數較去年同期增加6.2％，點名台南市偏高，台南市政府認為數據不精確。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部27日公布今年1-10月交通事故統計資料，全國交通事故30日死亡人數較去年同期增加6.2％，交通部長王國材點名前5高縣市包括高雄市308人、新北市263人、台中市253人、台南市248人、彰化縣212人等五縣市，都是今年縣市長連任的縣市。

但臺南市政府說從公布的資料中不難發現其中本島19個縣、市(直轄市及縣、市)計有12個縣、市增加，僅有包括台南市在內的7個縣、市減少。台南市警察局表示，台南市今年1-10月交通事故30日內死亡人數較去年同期減少1人(減少0.4%)，其中酒駕防制成效死亡人數較去年同期減少13人(減少46.4%)為全國最佳，行人死亡亦較去年同期減少2人(減少9.5%)，另大型車事故死亡與去年同期相同(全國大型車死亡事故較去年同期增加24人，增加7.9%)。

市警局交通警察大隊表示，為有效防制交通事故，今年加強推動「酒駕零容忍」、「路口精準執法」及「大型車違規取締」等專案，經統計1-10月計取締酒後駕車5647件、去年同期取締5072件，取締增加575件；大型車各項違規今年取締10617件，較去年同期取締8206件、取締增加2411件，另在路口精準執法部分，車未禮讓行人(含轉彎車)部分今年取締852件，較去年取締485件、取締增加367件，顯示在增加見警率及提升執法量能下，事故防制已初見成效，將持續加強各項執法專案。

另台南市於今新設置17處科技執法設備，已於12月1日起正式啟用執法，加上日前既有已建置啟用的科技執法設備共計有共27處。市警局表示建置科技執法設備，乃為防制交通事故發生，執法地點均考量建置在易肇事違規路(段)口，藉以提醒民眾應建立正確路權觀念；再次呼籲各位市民朋友，有良好的用路習慣及防禦駕駛觀念，才是確保自身與他人不發生車禍的不二法門。

為對症下藥，更有效防制交通事故，市府責成警察局釐清交通部所公布交通事故30天內死亡人數之確切原因，以有效防制重大交通事故，經調閱死因文件逐案複查比對後，發現竟有因癌症末期、高血壓、心血管疾病等急重症死亡，也有跌倒、喝清潔劑尋短自殺等意外事故，顯然死因與交通事故無關，比例將近1成，市府已主動行文交通部請求改正。

對此，交通部雖已立即邀集專家學者及道安委員進行專案討論，研討系統參數之調整以得到更精準的數字，惟尚未有具體結論。市府認為，既以交通事故30日內死亡統計數字為目標值，並以此為評核各縣市防制交通事故的標準，建議中央應儘速清查修正，排除非因交通事故死亡之案件數。