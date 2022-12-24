宜花東公共運輸明年續推優惠　電子票證轉乘「基本里程免費」

▲宜花東持電子票證搭台鐵或客運轉乘可享優惠。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵民眾東部多利用公共運輸，培養民眾轉乘習慣，公路總局表示，112年1月1日至12月31日將持續實施宜花東地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠，民眾使用電子票證搭台鐵或客運轉乘，渴想基本里程或一段票免費。

公路總局表示，為提升東部地區公路公共運輸運量及電子票證使用率，自106年8月起推動東部轉乘優惠措施，107年電子票證使用率52%、108年提高到56%、109年再攀升至59%，根據統計，月均轉乘量106年有5.1萬人次、107年5.5萬人次、108年提高到6.4萬人次、109年5.7萬人次，109年起即因受疫情影響，轉乘量略受影響。

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公路總局指出，考量實施優惠以來，扣除疫情之影響因素，對東部地區公路公共運輸運量及電子票證使用率，均有正面之效益，爰經評估後於112年持續實施。

根據規劃，民眾於優惠期間使用電子票證和行動支付搭乘鐵路、國道客運、公路客運或市區客運後進行轉乘，即可享有公路客運基本里程或市區客運一段票免費優惠。

以台北往宜蘭為例，如民眾持電子票證搭乘「【1878】圓山─宜蘭」國道客運路線前往宜蘭轉運站，再轉乘「【綠12】宜蘭轉運站─松羅」市區客運路線前往目的地，即可享市區客運一段票免費，可省下15元車資。