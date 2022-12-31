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李縉穎出任竹市黨部主委「拉郭卡侯」？　朱立倫駁：絕不可能卡任何人

▲▼ 國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫邀李縉穎出任新竹市黨部主委，而李曾任民眾黨主席柯文哲幕僚，也曾是郭台銘「郭家軍」一員，除被解讀是「藍白合」，也傳出有「拉郭打侯」意味。對此，朱立倫今（31）日表示，絕對不可能去卡任何一位同志，他作為總教練，希望每位同志越棒越好，「要罵都罵朱立倫。」

李縉穎曾任柯文哲幕僚，2018年是郭台銘一手力挺的新北土城三峽立委候選人，儘管沒當選，但也被外界認為是「郭家軍」，而現由朱立倫欽點出任國民黨新竹市黨部主委，被外界認為不只是「藍白合」，更是為郭台銘回國民黨鋪路，近來更外傳出朱此舉是在卡新北市長侯友宜。

朱立倫下午受訪對此表示，李縉穎是年輕的一代，雖然過去曾經違反過黨紀，但現在回到黨內，好好讓年輕世代發揮，而且還有好多位年輕世代，最近都會對外宣布成為黨內重要幹部，國民黨希望培育更多年輕世代，一棒接一棒。

至於拉郭、柯卡侯？朱立倫強調，絕對不可能去卡任何一位同志，他做總教練，希望我們每一位同志越棒越好，要罵都罵朱立倫，永遠支持自己的同志，這些都是最棒的戰將，一定全力支持。

朱立倫呼籲，國民黨不能只靠藍軍，更要號召更多的人成為藍軍，不管是白色或其他顏色，只要非綠的、非民進黨的都要團結一起。

朱立倫強調，他有特別向李縉穎表示，一定要團結所有非綠陣營的朋友，昨天也謝謝新竹市長高虹安表示對李的歡迎，因此最重要的能夠團結一致，讓國民黨獲得更多支持，不但2場立委補選要贏，2024也要重返執政。

媒體問到，國民黨內有人質疑李縉穎忠誠度？朱立倫說，給李一次將功折罪的機會，讓年輕朋友有更多機會，所以不只是李縉穎，也會有多位年輕世代成為基層或黨中央幹部，總是一棒接一棒，培育更多年輕人是國民黨最重要目標。

另，李縉穎回來是否代表郭董勢力回到國民黨？朱立倫說，他真的沒有這樣考量，年輕人雖然過去違反黨紀，重回到黨、願意為黨服務，應該給他一個機會到新竹市好好打拼，這兩天拜會過地方人士也覺得很好，高虹安也給他加油，大家應該開放心胸讓他將功折罪、好好加油。

對於李縉穎是否引發基層不滿？朱立倫也說，「我相信不會啦！」國民黨本來就是用寬闊的心、包容的心，同志越多越好，敵人越少越好，歡迎更多朋友加入國民黨，也歡迎現在還不是藍營朋友包括白色或其他顏色，先合作將來加入支持國民黨。

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