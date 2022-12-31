開保時捷回家拜年趁這次　300萬凱燕休旅車...高雄分署1／4拍賣

▲法務部行政執行署高雄分署將拍賣保時捷休旅車 。（圖／翻攝法務部行政執行署高雄分署）

記者劉人豪／高雄報導

法務部行政執行署高雄分署將於2023年1月3日、4日舉行「123聯合拍賣會」，此次拍賣最吸睛的是新車價約300萬，2015年出廠的保時捷凱燕休旅車，除了保時捷外還有2輛TOYOTA、股票、不動產等進行拍賣。

▲保時捷休旅車為此次拍賣亮點。（圖／翻攝法務部行政執行署高雄分署）

1月3日將拍賣2008年1月出廠TOYOTA ACV41LJEPNKR自用小客車，排氣量1998c.c.及2006年8月出廠TOYOTA ZE1EPE，排氣量1794c.c.，另外於1月4日加開一場拍賣，拍賣2015年7月出廠的保時捷凱燕休旅車（PORSCHE CAYENNE)，排氣量3598c.c.），有興趣的民眾可前往登記應買參與競價。

▲另外還有兩台TOYOTA汽車進行拍賣。（圖／翻攝法務部行政執行署高雄分署）

除了動產以外，1月3日也有37筆不動產進行拍賣，其中坐落於高雄市三民區九如一路的土地，面積10044平方公尺，權利範圍3分之1，本次為第二次拍賣，底價4996萬元。

▲不動產部分也有土地將拍賣。（圖／翻攝法務部行政執行署高雄分署）

另因一名廖姓酒駕犯屢經催繳仍不繳納，又已無其他財產可供執行時，高雄分署將拍賣男名下坐落於六龜區新民庄段之土地，面積405平方公尺，權利範圍4分之1，底價62萬元；另名蔣姓酒駕犯名下坐落於左營區左南段之土地，67平方公尺，權利範圍4分之1，底價43萬6000元。