炒作台灣存託憑證遭判刑　一二審法官同一人...聲請迴避卻遭駁回

▲連一鮑魚鍾姓前老闆涉炒TDR，高院二審法官竟也是一審陪席法官 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

中華人權協會日前收到法官迴避相關陳情案件，鍾姓男子因涉嫌炒作台灣存託憑證（TDR），遭台北地檢署以違反證券交易法起訴，一審判重處18年有期徒刑，上訴後，二審法官竟還是一審的陪席法官，雖然這名法官沒有參與最後的一審實體判決，但在一審審理期間，卻也參與14次的審理程序，鍾因此認為法官應該迴避。

人權協會表示，鍾姓男子日前因炒作台灣存託憑證（TDR），一審遭重判18年有期徒刑，他上訴高等法院，竟發現二審的陪席法官，竟是一審參與審理的紀姓法官，雖然紀法官沒有參與最後的一審實體判決，但在一審審理期間，參與了14次的審理程序，並訊問20位相關證人，甚至還以「犯罪嫌疑重大」的理由，裁定鍾男以5000萬元交保，並限制住居、出境、出海。

協會進一步表示，鍾男得知紀姓法官參與二審，擔心對案件已有心證，因此聲請紀姓法官迴避，卻遭高等法院、最高法院以法官沒有參與前審實體判決，不需要迴避等理由駁回確定。人權協會認為，一審時早已接觸過相關卷證，已生先入為主的印象，對當事人會形成既定印象，其心證不可能還像白紙一樣，對當事人將形成不利心證，二審豈能公平審判。

根據刑事訴訟法第17條第7 款，法官如兼為同一案件之訴追者及審判者，顯與控訴原則及其應公正執行審判職務之旨意有悖，自應迴避該案件的審判，不得執行職務；又法官對於案件審判應否自行迴避，攸關人民訴訟權及受公正審判憲法上權利保障，法官於該管案件如存有主觀預斷成見或違反無罪推定原則疑慮，客觀上顯難期其能公正執行審判職務。