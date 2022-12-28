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「我現在就要搞你！」輔大副教授涉約會性侵學生　解聘興訴敗訴

▲▼最高行政法院大廈,臺灣臺北地方法院臺北簡易庭,最高行政法院（圖／資料照）

▲最高行政法院駁回沈姓副教授的請求。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

私立輔仁大學的沈姓副教授，2019年間爆發與女學生曖昧，之後更遭女學生指控，在沈男家中看影片時，沈男突說「我現在就要搞你！」約會性侵得逞。沈男事後遭學校解聘，他打起行政訴訟主張解聘不合法，一審敗訴，上訴二審後，最高行政法院還是判他敗訴，全案確定。

沈男是台灣著名的哲學家，他因醉心台獨議題，再加上狂放不羈的造型，在學生中頗獲青睞，課程經常一位難求。不過2019年2月間，有女學生在網路上發文，指稱在沈男課程上遭沈男猛烈追求，之後更被沈男約會性侵，引發喧然大波。

女學生發文後幾週後，更有媒體找到她專訪，她宣稱在2015年大四的選修課程上認識沈男後，沈男猛烈追求，更經常到沈男位在泰山區的家中；事發於2015年底，雙方在沈男家中看影片後，沈男開始毛手毛腳，女學生雖然說「不想在師生期間發生關係，再半年就畢業了，等畢業後再說。」但沈男竟說「我們現在搞跟畢業後搞並沒有不同」、「我現在就要先搞你」女學生雖不願意，但之後沈男趁著她睡著，脫褲硬上。之後沈男經常找女學生到研究室，雙方也發生多次親密行為，但女學生在2016年8月間，竟發現自己私處長了水泡，看診檢查後竟發現是經由性傳染的生殖器皰疹病毒。

案件持續發酵，輔大2019年5月組成性別平等教育委員會組成調查小組而作成調查報告，同年6月間召開學校臨時教師評審委員會議，認為沈男於學生在學期間，在明顯具有教學及指導關係前提下，雙方多次發生性關係，在與性或性別有關之人際互動上，沈男嚴重違反教師專業倫理，決議將沈男解聘、4年不得聘任為教師。全案並送教育部核准。

沈男不服，打起行政訴訟要求撤銷解聘決議。台北高等行政法院一審審理後，駁回沈男訴訟。沈男上訴第二審，最高行政法院審理後，還是認定校方解聘決議並無違法，最後駁回沈男請求，全案確定。

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