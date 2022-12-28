遭控華映財報不實案　大同前董座林蔚山夫婦二審仍無罪

▲林蔚山。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司大同公司，在前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦的主導下，曾於大陸轉投資成立華映公司，檢方指控，2夫婦為了拚華映於大陸上市，私下與閩東電機公司達成多項協議，但卻未公開揭露資訊，涉嫌財報不實。一審判林蔚山夫婦無罪，案經上訴，高院二審28日。可上訴。

林蔚山是林挺生的長子，林挺生是大同公司創辦人林尚志之子，他政商關係良好，曾任臺北市議會前議長、總統府資政，再加上大同公司的關係，讓林挺生被譽為臺灣的「工業之父」。林挺生過世後由林蔚山接手大同公司，而大同公司也在這20多年內，發生狀況。

林蔚山在1999年間以個人的資金投資通達電子公司，但通達公司虧損不斷，林蔚山在2006年間，指示大同集團的高層人員對通達公司融資，接著再合併通達公司，造成大同集團嚴重虧損。檢方認為林蔚山的行為對大同公司造成17億餘元的呆帳，對他提起公訴，林蔚山最後遭判刑8年定讞，已於2019年6月發監執行。

而大同公司於1971年轉投資成立中華映管公司，該公司雖一度為世界最重要的顯示器製造廠和面板五虎之一，但最後仍出現虧損。而檢方調查，認為華映2010年間為了拚在大陸上市，林蔚山、林郭文艷夫婦指示屬下，藉由股權交換的方式，取得大陸的閩東電機公司75％股權，雙方並私下達成19項協議；檢方認為華映公司藉由此方式，在大陸借殼上市。而此部分訊息，檢方認為應該於華映的財報中揭露，但林蔚山等大同高層卻未空開訊息，因此依照《證券交易法》「財報不實罪」，對林蔚山夫婦等5人提起公訴。

一審判決全數無罪，檢方不服，上訴第二審，高等法院審理後，28日再度判決林蔚山等人無罪。由於本案一二審均判決無罪，依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受限制，林蔚山等人幾乎可說無罪確定。