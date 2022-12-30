獨／「小兔帳本」節目開播！　首談涉高虹安事件心情：感到有些遺憾

▲高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）



記者詹宜庭、李密／台北報導

針對民眾黨新竹市長高虹安遭控涉嫌詐領立委助理費，綽號「小兔」的高虹安國會辦公室前主任黃惠玟，因配合檢方辦案提出關鍵證據「小兔帳本」，引發各界熱議。黃惠玟30日於新創Podcast節目《小兔帳本_說給你聽》中表示，不希望因該事件讓民眾對國會助理工作有誤解，否則她將感到十分遺憾。

高虹安選前遭控涉嫌詐領立委助理費，北檢16日清晨訊問後諭令以60萬元交保候傳。綽號「小兔」的高虹安國會辦公室前主任黃惠玟，因配合辦案提出關鍵證據「小兔帳本」，據指該帳本有超過500筆內帳和核銷單據，並向檢方坦承助理費以低報高、上繳公積金等，都是依高虹安指示辦理。

黃惠玟今日於新創Podcast節目《小兔帳本_說給你聽》中分享，捲入該新聞事件後，她一直感到有些遺憾，小兔帳本的表格竟然比先前擔任記者時所寫的獨家新聞點閱率都來得高，「這實在是不曉得要哭還是要笑，以前跑新聞的時候也是小有名氣，沒想到獨家新聞沒有被記住，反而是小兔帳本被記住，對一個記者來說這是不應該發生的事。」

她表示，日前沸沸揚揚的國會助理事件，導致民眾對國會助理產生疑慮，新聞事件中的助理未來也可能面臨立法委員的疑慮而找不到工作。她強調，國會助理是很棒的工作，可以幫助民眾解決問題、立法委員改良法案，也許因為一個想法、提案，在立院三讀後確定執行，而建立起一個國家的制度。但如果僅僅因這事件，就讓民眾對國會助理工作有誤解，「我會感到有些遺憾。」

至於聽眾期待未來頻道能提及小兔帳本的故事，黃惠玟說，她有時候可能會提起，不過希望聽眾不要捕風捉影，不會明示故事背景是發生在哪個辦公室，因為她也當過民進黨立委的助理、也當過藍營縣市首長的幕僚，在她身上應該無法看出政黨色彩，還笑稱「我應該是透明的」，所以她遇到的故事太多了。

黃惠玟也補充，選民必須知道並學習的是，評斷政治人物最重要的是「聽其言、觀其行」，尤其是「觀其行」，她以兩年前台中太平鄉長改選為例，有一政治人物被指派去幫忙輔選，當地原住民向她抱怨過去政治人物選舉後選完就走了，並未設置服務處，所以民眾找不到人無法反映民意，當時，這位去輔選的政治人物就認為以前的政治人物很可惡；但她就向這位政治人物說，「講話之前應該先做到再講，若她也是設置服務處後，服務兩三個月就離開，與前人又有何差別？」