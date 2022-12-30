聖誕節收祖母詭異包裹　打開發現「乾屍頭骨和神祕圖騰」嚇壞全家

▲親戚寄來的包裹內容物十分詭異。（圖／翻攝自Instagram／wanderlustandthetribe）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉斯加一名女子聖誕節時，與孩子們十分期待收到住在澳洲家人寄來的禮物，沒想到打開發現裡面裝的不是他們想要的巧克力點心，而是一顆疑似來自動物屍體的頭骨，詭異禮物內容把他們嚇了一跳。

來自澳洲的女子安德莉亞(Andrea Eastley)，後來與丈夫定居在美國阿拉斯加州，婚後生下3名孩子，孩子們每年聖誕節最期待的就是收到澳洲祖父母從當地寄來的美味點心，然而包裹日前抵達時，打開卻是一連串詭異物品。

影片中可看到，安德莉亞打開包裹後發現，裡面裝了一個疑似是動物的頭骨，還有一塊畫了神秘圖騰的織布，還有一包像木乃伊一樣被塑料緊密包裹起來的魚。

安德莉亞接受媒體採訪時表示，她不確定頭骨是不是真的來自動物屍體，但上面有汙垢，而媽媽也向她保證，當初寄的是餅乾、棒棒糖等食品，絕對沒有故意惡作劇，她懷疑可能是美國海關檢查時，不小心把2個包裹對調，才會收到錯誤內容物。

詭異包裹的開箱片引發許多網友討論，許多人表示，「看起來好可怕」、「感覺像用來施法的巫毒用品」、「感覺好毛」。目前安德莉亞一家真正想收的包裹仍然不知去向。