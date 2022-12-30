一張彩券就中！她搖身變「億萬富婆」迎接2023　爽分20億頭獎

▲澳洲樂透彩券開出超高彩金頭獎，3名幸運兒2023年前夕變億萬富翁。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

澳洲「強力球（Powerball）」彩券29日開出第1389期中獎號碼，有3名幸運兒同時中了頭獎，且獎金高達1億澳幣（約新台幣20億8300萬元），每人平分可得近7億台幣，在年末一夕翻身，以億萬富翁的身分迎接2023年。一名中獎女子說，她用幾枚硬幣買彩券當作自己的聖誕禮物竟驚喜中獎，成為此生最棒的一次年終。

根據澳洲NCA NewsWire報導，其中2張頭獎彩券在新南威爾斯州經網站下注的，另一張則是由昆士蘭州森林湖購物中心的一家書報攤「Nextra Forest Lake News」所售出，買下這3張彩券的3名幸運兒將平分1億澳幣頭獎彩金後，各自可分得3333萬3333.34澳幣，相當於新台幣6億9433多萬元。

昆士蘭州中獎者是來自布里斯本郊區杜拉克市（Durack）的一名母親，她用幾枚硬幣幫自己買了一張彩券當作聖誕禮物，沒想到真的中大獎。她開心地說，「我尖叫著跳上天花板！孩子們還以為廚房有蟑螂。這絕對會改善我們的生活，不僅能幫助我家人，也能讓我們過上更好的日子。」但她還是會持續做她喜歡工作，「這是一個令人驚訝的年終，有史以來最棒的一次，夢想真的會成真。」

另一名男性中獎者則說，這筆獎金「在5分鐘內改變了（他）家人的生活」，原本只是心血來潮買張彩券，發現中獎時感覺就像作夢，他還掐了一下自己確認這件事是真實發生，當下簡直快說不出話，雖然很少買強力球，但老婆對他說，「我們何不買一張試試看呢？」男子表示，「我非常高興我們當時有買。」

報導補充，澳洲強力球彩券當天開出第1389期中獎結果，從二獎到九獎合計獎金超過5650萬澳幣（約新台幣11.7億元），共有311萬5707人中獎，其中33人贏得二獎約4.7萬澳幣（約新台幣98萬元）的獎金。