讓社區安全防護再升級　北區與有線電視試辦合作租用普設監視器

▲台南市政府試辦「社區安全防護監視器」設置，以補強社區治安、水情、交通等安全防護，市長黃偉哲期盼透過監視系統設置照顧到重要出入路口周邊安全、社區安全死角以及即時水情監控，以強化社區安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府為讓社區安全防護再升級，由北區區公所擇定6個點為示範點先行試辦「社區安全防護監視器」設置，以補強社區治安、水情、交通等安全防護，市長黃偉哲期盼透過監視系統設置照顧到重要出入路口周邊安全、社區安全死角以及即時水情監控，以強化社區安全。





市長黃偉哲表示，在維護治安及社區安全方面，監視器很重要，而警用監視器受到預算限制，普及率還要加強，但從另一管道的社區用監視器來做，社區與有線電視業者合作，租用普設監視器的社區地點，運用有線電視充分進入社區家戶，在社區重要路口設置監視器，讓民眾第一時間需調閱監視器時，能即時使用，租金費用由市府來支付，有線電視業者負責營運維護，攜手共創三贏，讓治安獲得更大的保護。





近年來有鑑於網路的發達，監視器監看功能利用，除了維護地方治安的需求外，已大幅運用於政府多項的工作，以協助政府各項工作推動，如防疫期間人群的管制、或是溪流水位監測、淹水潛勢地區的預警，甚至成為家戶的必備要項。





黃偉哲強調，本次北區社區安全防護監視器設置示範點是個起頭，日後將視設置成效滾動式評估，繼續由區公所與當地警政、社區等單位的討論，以最符合社區民眾需求以及節撙經費的方式重點架設，期望透過警政、民政及鄰里間的互助，形成社區安全防護網絡，共同守護全區里民生命財產安全，讓台南市成為全台宜居城市。

現場民政局長姜淋煌、北區區長李皇興、東區區長顏能通、安南區長葉誌明及市議員沈震東到場關心。