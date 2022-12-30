奈良美智為「WE ARE」錄賀歲影片：非常想念台灣，絕對會再去！

▲奈良美智拍賀歲影片，提到非常想念台灣。（圖／翻攝自文化總會影片）

記者林育綾／台北報導

文化總會推出春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，除了陸續公布超強卡司，甚至邀請大咖宣傳！日本藝術家奈良美智也接受邀請，為「WE ARE」錄製賀歲影片，提到實在「非常想念台灣」，也保證「我絕對會再去的！」

奈良美智前年因台日防疫互助合作、互贈口罩及疫苗等情誼備受感動，不久後便接受文總邀請，首度來台舉行特展，除了促成大型畫作「月光小姐」首度到海外展出，更為台灣創作全新作品「朦朧潮濕的一天」。去年將近一年的《奈良美智特展》巡迴全台三地，引起觀展風潮，共吸引逾24萬人次參觀，總統蔡英文更曾親自致謝，在疫情期間為見證台日互助友誼的歷程寫下新頁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奈良美智去年來台三次親自佈展。（圖／Yoshitomo Nara／臉書「奈良美智特展」）



文總推出春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，打造跨界共演、世代共賞、以音樂會為型態的全新高規格製作，也邀請奈良美智錄製賀年影片來宣傳，趁跨年前在今（30）日於社群平台上公布影片。

奈良美智在影片中表示，好久不見！去年巡迴幾次的展，在今年一月時結束了，今年一次也沒去台灣，「實在非常想念台灣！」他感嘆，明明去年還去了三次，今年卻一次也沒辦法去。

不過奈良美智也說，「因為我們的交流越來越多，2023年也請多多指教，我絕對會再去的！去旅遊、或者想再做文化交流活動，敬請期待！」

文總表示，歲末年終之際，感謝奈良老師特別錄製對台灣的問候與祝福，並許下2023年的新年願望；也期盼新的一年，能與大家再次於奈良美智老師的作品下重逢。